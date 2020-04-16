Киев и Киевскую область накрыло пылевой бурей (ФОТО, ВИДЕО)

Киев и некоторые населенные пункты в Киевской области накрыла пылевая буря.

Фото и видео атмосферного явления украинцы выкладывают на своих страницах в социальных сетях.

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Так, помимо столицы, пылевая буря накрыла Бровары, Борисполь, Ирпень, Вышгород и другие населенные пункты. Кроме того, охватила она и трассу Киев-Харьков.

Отметим, что пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предупреждала, что по данным Укргидрометцентра, 16 апреля в Украине порывы ветра будут достигать 17 — 22 м/с (первый уровень опасности) и из-за этого спасатели огласили штормовое предупреждение.

При этом в Патрульной полиции Украины отметили, что из-за пыли, которая поднялась в результате сильного ветра, недостаточная видимость на автодорогах. "Из-за непогоды на автодороге М-07 "Киев-Ковель-Ягодин" (55-й километр подъезда в Киев) произошло серьезное ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные. Сейчас движение на этом отрезке перекрыто в обоих направлениях. Просьба к участникам дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Если есть возможность, отложите запланированную поездку. Если вы уже в пути — остановитесь и переждите непогоду. Пешеходы, без необходимости не выходите на улицу", — отмечают в Патрульной полиции.

Напомним, что в Чернобыльской зоне продолжается тушение очагов тления. Указано, что к тушению привлечен 521 человек и 124 единицы техники, из них от ГСЧС 410 человек личного состава и 86 единиц техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля совершено три сброса — 6 т воды).

"По состоянию на 7:00 15 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении тлеющих пней и древесины в очагах, пройденных огнем на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовицкого лесничеств. Открытый огонь не наблюдается", — говорится в сообщении.

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"То, что сейчас происходит на улице, называется ветровой эрозией грунтов. Из-за долгого отсутствия осадков, в том числе и снега зимой, почва сейчас очень сухая. Порывы ветра, которые сейчас составляют 7-12 метров в секунду, разносят верхний слой сухого грунта на большие расстояния. Поэтому наблюдаем такую пылевую бурю", — рассказал Delo.ua Константин Яловой, депутат Киевсовета и глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики.

По его словам, такое явление может негативно повлиять на зеленые насаждения. Ветер переносит частички грунта, которые имеют другой состав, нежели в зелёных зонах Киева, они более засоленные. Это повлияет на рост деревьев и растений, для которых такой состав земли не подходит.

"Это также может привести к снижению урожайности. Сельскохозяйственные земли пересушены, а ветер сдувает плодородный слой грунта.

Для киевлян это тоже может быть небезопасно. Сейчас в воздухе повышенная концентрация мелкодисперсных частичек пыли. Их вдыхание вредит здоровью"— рассказал Яловой.

Депутат добавил — воздух может быть загрязнен химикатами, которыми обрабатывались поля и откуда ветер сейчас сдувает верхний слой грунта. Сейчас киевлянам лучше оставаться дома и закрыть все окна до того момента, пока ветер не успокоится.

Укргидрометцентр прогнозирует дожди 20-21 апреля. Это позволит увлажнить грунты и уменьшить концентрацию пыли в воздухе. Но в следствие изменений климата и, соответственно, малого количества осадков, пылевые бури будут повторяться.

Ранее сообщалось, что в результате масштабного пожара в Чернобыльской зоне, который тушили 10 дней, сгорели 30% туристических объектов. Кабмин при этом выделил дополнительные 45 млн грн на ликвидацию пожаров в зоне ЧАЭС.

Для предотвращения распространения огня спасатели с помощью инженерной техники создали около 110 километров минерализованных полос, а пожарная авиация только 13 апреля сбросила на горящие территории 538 тонн воды.