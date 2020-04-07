ГСЧС и Нацгвардия подготовили 8 вертолетов для медицинской эвакуации

В Украине подготовили 8 воздушных судов, которые в сложных случаях могут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения и провести реанимационные мероприятия на территории Украины.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

При этом указано, что 3 вертолета принадлежат Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, а еще 5 — Национальной гвардии Украины.

Ранее сообщалось, что Украина отправит в Италию гуманитарную помощь, а именно, партию спиртовых дезинфекторов и реанимационный вертолет.

По словам замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко, пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине ожидается между 15 и 25 апреля 2020 года.

По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1 319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.

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Напомним, Кабинет министров Украины ограничил посещение парков и зон отдыха. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

Ранее сообщалось, что правительство усилит карантинные ограничения в Украине из-за вспышки коронавируса. Новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.