Политика и экономика 7 минут назад

Кабмин запретил украинцам появляться в общественных местах без масок

Кроме того, под запрет попало посещение спортивных и детских площадок

Кабмин запретил украинцам появляться в общественных местах без масок Кабмин запретил украинцам появляться в общественных местах без масок
Кабинет министров Украины. Фото: lookmytrips.co

Кабинет министров Украины ужесточил требования карантина, который продлится до 24 апреля 2020 года по всей территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, на заседании 1 апреля среди новых введенных ограничений есть запрет на пребывание в общественных местах без маски или респиратора. Кроме того, нельзя перемещаться группами лиц, большими, чем два человека. Исключением станут случаи служебной необходимости и сопровождения детей. При этом запрещено появление в общественных местах лиц, младше 16 лет, без сопровождения совершеннолетних.

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Также ограничат посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. Исключением станут выгул домашних животных одним человеком и служебная необходимость. Под запрет также попадает посещение спортивных и детских площадок, а также проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых участвует больше 10 человек. Однако это не касается мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

При этом в Кабинете министров подчеркнули — некоторые ограничительные меры уже введены в действие местными властями.

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Напомним, что на заседании правительства 1 апреля чиновники ограничили посещение парков и зон отдыха. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

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