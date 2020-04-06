В Украине зафиксировано 1,3 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19

По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1 319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.
За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.
Такие данные со ссылкой на Центр общественного здоровья приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В данный момент коронавирусная болезнь обнаружена в следующих регионах:
Винницкая область — 75 случаев;
Волынская область — 24 случая;
Днепропетровская область — 14 случаев;
Донецкая область — 9 случаев;
Житомирская область — 11 случаев;
Закарпатская область — 35 случаев;
Запорожская область — 41 случай;
Ивано-Франковская область — 116 случаев;
Кировоградская область — 41 случай;
город Киев — 234 случая;
Киевская область — 91 случай;
Львовская область — 27 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 27 случаев;
Полтавская область — 11 случаев;
Ровенская область — 39 случаев;
Сумская область — 51 случай;
Тернопольская область — 160 случаев;
Харковская область — 1 случай;
Херсонская область — 10 случаев;
Хмельницкая область — 10 случаев;
Черновецкая область — 220 случаев;
Черкасская область — 62 случая;
Черниговская область — 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией ЦОС, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 6 апреля 2020 года в ЦОС поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего к началу 2020 года поступило 5 тысяч 864 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 8:00 6 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 265 тысяч 555 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19.