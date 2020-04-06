В Украине зафиксировано 1,3 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19

По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1 319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.

За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Такие данные со ссылкой на Центр общественного здоровья приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В данный момент коронавирусная болезнь обнаружена в следующих регионах:

Винницкая область — 75 случаев;

Волынская область — 24 случая;

Днепропетровская область — 14 случаев;

Донецкая область — 9 случаев;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 35 случаев;

Запорожская область — 41 случай;

Ивано-Франковская область — 116 случаев;

Кировоградская область — 41 случай;

город Киев — 234 случая;

Киевская область — 91 случай;

Львовская область — 27 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 27 случаев;

Полтавская область — 11 случаев;

Ровенская область — 39 случаев;

Сумская область — 51 случай;

Тернопольская область — 160 случаев;

Харковская область — 1 случай;

Херсонская область — 10 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черновецкая область — 220 случаев;

Черкасская область — 62 случая;

Черниговская область — 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией ЦОС, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 6 апреля 2020 года в ЦОС поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего к началу 2020 года поступило 5 тысяч 864 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 8:00 6 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 265 тысяч 555 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19.