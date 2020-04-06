От коронавируса в мире скончались почти 69 тысяч человек — СМИ

По состоянию на 8:00 6 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 265 тысяч 555 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных стран.

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По данным издания, скончались к этому времени 68 тысяч 960 человек, поправились — более 260 тысяч. За минувшие сутки число больных выросло на 65 тысяч 75 человек, скончавшихся — на 4 тысячи 189.

В то же время, по данным американского университета Джона Хопкинса, который также ведет мониторинг ситуации с инфекцией, в мире инфицированы 1 млн 274 тысяч 923 человека, количество летальных исходов — 69 тысяч 479.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения по-прежнему находятся Соединенные Штаты Америки, где зафиксировано 337 тысяч 620 инфицированных и 9 тысяч 643 скончавшихся.

В Канаде заражено 15 тысяч 512 человек и зафиксировано 280 летальных случаев, в Бразилии — 10 тысяч 475 инфицированных и 448 смертных случаев.

В Европе по числу заболевших на первом месте остается Испания, где выявлено 130 тысяч 759 зараженных и 12 тысяч 480 скончавшихся. В Италии жертвами вируса стали 15 тысяч 887 человек, инфицировано 128 тысяч 948 человек.

В Германии зафиксированы 95 тысяч 391 случай заболевания (скончались 1 тысяча 434), во Франции — 90 тысяч 864 (8 тысяч 78), в Великобритании — 48 тысяч 388 (4 тысячи 941), в Турции — 27 тысяч 69 (574), в Швейцарии — 21 тысяча 100 (685), в Бельгии — 19 тысяч 691 (1 тысяча 447), в Нидерландах — 17 тысяч 953 (1 тысяча 771), в Австрии — 12 тысяч 51 (204), в Португалии — 11 тысяч 278 (295).

В материковом Китае, по данным Госкомздрава КНР, за прошедшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, 38 — у людей, прибывших из-за рубежа, один (провинция Гуандун) — внутри страны.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончался один человек. Летальный исход зафиксирован в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране скончались 3 тысячи 331 человек, зарегистрированы 81 тысяча 708 случаев заболевания, из них 951 — завезенных из-за границы.

В Иране насчитывается 58 тысяч 226 больных и 3 тысячи 603 скончавшихся, в Южной Корее — 10 тысяч 284 инфицированных и 186 летальных исходов.

Напомним, по состоянию на 10:00 5 апреля, в Украине зафиксирован 1 251 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 32 летальных, а 25 пациентов выздоровели.