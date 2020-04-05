В Украине от COVID-19 скончались уже 32 человека — Минздрав

По состоянию на 10:00 5 апреля, в Украине зафиксирован 1 251 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 32 летальных, а 25 пациентов выздоровели.
Такие данные приводит Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.
По информации ЦОЗ, за прошедшие сутки было зафиксировано 156 новых случаев.
"По состоянию на утро 5 апреля 2020 в Центр поступило 453 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5 493 сообщения о подозрении на COVID-19", — говорится на Facebook-странице Минздрава Украины.
В частности, в настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена следующих регионах:
Винницкая область — 75 случаев;
Волынская область — 19 случаев;
Днепропетровская область — 14 случаев;
Донецкая область — 8 случаев;
Житомирская область — 11 случаев;
Закарпатская область — 28 случаев;
Запорожская область — 39 случаев;
Ивано-Франковская область — 105 случаев;
Кировоградская область — 37 случаев;
город Киев — 225 случаев;
Киевская область — 82 случая;
Львовская область — 15 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 26 случаев;
Полтавская область — 9 случаев;
Ровенская область — 38 случаев;
Сумская область — 49 случаев;
Тернопольская область — 160 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 10 случаев;
Хмельницкая область — 10 случаев;
Черновицкая область — 220 случаев;
Черкасская область — 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
Черниговская область — 7 случаев.
В Минздраве добавили, что на текущий момент информация с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствует.
Напомним, по состоянию на 09:45 воскресенья в мире насчитывалось 1 200 671 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончалось 64 774 человек, поправились более 247 тысяч 147 человек.