В Украине от COVID-19 скончались уже 32 человека — Минздрав

По состоянию на 10:00 5 апреля, в Украине зафиксирован 1 251 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 32 летальных, а 25 пациентов выздоровели.

Такие данные приводит Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.

По информации ЦОЗ, за прошедшие сутки было зафиксировано 156 новых случаев.

"По состоянию на утро 5 апреля 2020 в Центр поступило 453 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5 493 сообщения о подозрении на COVID-19", — говорится на Facebook-странице Минздрава Украины.

В частности, в настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена следующих регионах:

Винницкая область — 75 случаев;

Волынская область — 19 случаев;

Днепропетровская область — 14 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 28 случаев;

Запорожская область — 39 случаев;

Ивано-Франковская область — 105 случаев;

Кировоградская область — 37 случаев;

город Киев — 225 случаев;

Киевская область — 82 случая;

Львовская область — 15 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 26 случаев;

Полтавская область — 9 случаев;

Ровенская область — 38 случаев;

Сумская область — 49 случаев;

Тернопольская область — 160 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 10 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черновицкая область — 220 случаев;

Черкасская область — 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);

Черниговская область — 7 случаев.

В Минздраве добавили, что на текущий момент информация с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствует.

Напомним, по состоянию на 09:45 воскресенья в мире насчитывалось 1 200 671 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончалось 64 774 человек, поправились более 247 тысяч 147 человек.