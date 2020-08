Чистая прибыль: как "Биосфера" расширяет свой бизнес, делая чище окружающую среду

Чистая пленка

Рециклинговый завод "Полигрин" в Фастове "Биосфера" открыла в 2014 году. Сегодня он перерабатывает 700-800 тонн отходов полиэтилена ежемесячно. На покупку оборудования для "Полигрина" было потрачено около 2 млн евро: на заводе установлено современное оборудование и мощные фильтры, благодаря чему переработка полиэтилена является абсолютно безопасной для окружающей среды.

"Если бы мы оснастили завод более дешевым оборудованием азиатского происхождения, потом пришлось бы столкнуться с последствиями такой экономии. В случае с переработкой полиэтилена, например, пришлось бы "мыть" исключительно чистую пленку, тогда как мы ориентировались на материал, который был в бытовом использовании", — рассказывают в "Биосфере".

Рециклинговый завод "Полигрин" в Фастове перерабатывает 700-800 тонн отходов полиэтилена ежемесячно

В корпорации говорят, что на реализацию проекта необходимо от 5 млн евро, чтобы инвестировать не только в оборудование, но и в инфраструктуру, оборотный капитал и непосредственно в запуск производства.

Крен в тренды

Сделать вклад в очистку окружающей среды и расширить бизнес — это две основные задачи, которые ставил перед собой основатель и CEO "Биосферы" Андрей Здесенко перед тем, как решиться на строительство завода "Полигрин". Реализации идеи по решению пластиковой проблемы способствовали и мировые тренды. "Во всем прогрессивном мире пакеты производятся из вторичного полиэтилена. Для нас как для международной корпорации и экспортера игнорировать тренд на устойчивое развитие означало бы потерять конкурентоспособность", — отмечают в "Биосфере".

Одной из сложностей на этапе запуска производства в корпорации называют поиск площадки для завода. На это было потрачено около года. "Нужна была санитарная зона и отсутствие жилых домов. Участок должен был быть рядом с большим источником сырья", — рассказывают в "Биосфере".

Полный цикл

На "Полигрин" полиэтилен, который потом перерабатывается в гранулы и используется при изготовлении новой продукции, поступает уже отсортированный в тюках. Его покупают у сортировщиков мусора, на заводе тюки распаковывают и проводят еще более тщательную сортировку на специальной сортировочной линии. Отметим, что гранулы на "Полигрине" вырабатывают разных сортов: для каждого своя рецептура и отдельный вид пленки.

С сортировочной линии полиэтилен переходит конвейе­ром на автоматизированную линию и проходит полную обработку: измельчается, промывается, сушится, потом поступает в термокомпактор и там плавится, дальше в форме стронги (такие длиннющие "спагетти") едет на выход, где нарезается специальным ножом на гранулу полиэтилена, чем-то напоминающую таблетку. "Поскольку вода — это также ресурс, как и полиэтилен, мы пытаемся ее использовать повторно по несколько раз. Для воды у нас есть собственные очистные сооружения", — рассказывает директор завода "Полигрин" Валерий Дубовой.

Завод перерабатывает полиэтилен круглосуточно, останавливаясь только раз в месяц на сутки для проведения профилактических работ.

Большая часть переработанной на "Полигрин" гранулы используется в производстве пакетов для мусора. Так, все пакеты для мусора "Фрекен БОК", "Бонус+" и PRO service (кроме биоразлагаемых, пригодных к компостированию) производства "Биосферы" изготовлены с использованием гранулы вторичного полиэтилена.

В 2020 году "Биосфера" запустила ассортиментную линейку Go Green, которая объединила наиболее экологически ответственную продукцию корпорации: биоразлагаемые и пригодные к компосту пакеты для мусора, ватные диски и палочки из органического хлопка, а также растворимые в воде влажные салфетки и туалетную бумагу.

Также гранулы с "Полигрина" используются "Биосферой" в производстве пакетов "ЛайKit" для уборки за домашними питомцами на улице.

Устойчивые планы

"Биосфера" рассматривает рециклинг как один из основных инструментов построения устойчивого бизнеса в будущем. "Мы видим, как меняется потребитель: его предпочтения и привычки. Например, сегодня поколение Z смотрит уже не только на продукт, но и на ценности, которые декларирует производитель. Эти изменения относятся не только к потребителям, но и к другим целевым группам — клиентам, партнерам, инвесторам и сотрудникам", — отмечают в "Биосфере".

Корпорация планирует расширять линейку товаров с маркировкой Go Green и продолжит популяризировать ответственное потребление с помощью социальных проектов.

Так, в 2020 году "Биосфера" стала партнером проекта EcoHike — приложения, разработанного Global Logic, призванного сделать Украину чище. На интерактивной карте разработанного в рамках проекта мобильного приложения пользователи смогут отмечать загрязненную территорию, что позволит объединять усилия экоактивистов для уборки мусора. "Биосфера" активно пропагандирует раздельный сбор и сортировку мусора, поддерживает экоинициативы No Waste Ukraine, Let's Do It Ukraine и волонтеров.

Корпорация выступала генеральным партнером World Cleanup Day (инициатива охватывает 156 стран). "Наша команда не только передала 175 тыс. пакетов для мусора из 100%-ного переработанного полиэтилена, но и присоединилась к уборке в Киеве и Днепре", — отмечают в корпорации.

Также "Биосфера" первой в Украине провела плогинг — традиция шведского происхождения, сочетающая пробежку с уборкой парка. У себя в офисах "Биосфера" сортирует мусор и мечтает о том, чтобы культура сортировки мусора в Украине перешла на европейский уровень.