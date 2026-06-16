Более 500 млн грн убытков: сколько будут восстанавливать Киево-Печерскую лавру после удара

Убытки Киево-Печерской лавры в результате российских обстрелов по предварительным подсчетам уже превышают 500 млн грн. На полное восстановление уникального архитектурного комплекса уйдет примерно два года.

Как пишет Delo.ua, об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, передает "Суспільне".

Наибольшие повреждения во время атаки получил Свято-Успенский собор. Пожар, вспыхнувший после попадания, уничтожил более 80% крыши здания. Впрочем, благодаря оперативным действиям спасателей огонь не проник внутрь собора.

По словам Остапенко, прорыв огня внутрь храма был наибольшей угрозой, поскольку там расположен самый большой в Украине 25-метровый иконостас.

Из-за того, что он пропитан олифой и красками, в случае воспламенения спасти уникальную памятку было бы невозможно. Кроме того, в первый же час после удара сотрудники заповедника демонтировали и эвакуировали все находившиеся в зоне риска экспонаты.

Министр культуры Татьяна Бережная добавила, что удар нанес ущерб не только Успенскому собору, но и целому ряду знаковых культурных и образовательных институций, расположенных на территории заповедника.

"На территории лавры, кроме Успенского собора, пострадали также сокровищница Национального музея истории Украины, Музей книги и книгопечатания Украины, Национальная историческая библиотека, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, фондохранилища Национального музея народной архитектуры и быта Украины", - сообщила она.

Сейчас на территории лавры фиксируют все повреждения, нанесенные при атаке, и подсчитывают окончательный ущерб.

Атака на Киево-Печерскую лавру

В результате массированной российской атаки на Киев ракетами и ударными беспилотниками в ночь на 15 июня на территории Киево-Печерской лавры возник масштабный пожар. По предварительным данным, возгорание произошло в результате прямого попадания. Наибольшие повреждения получил Успенский собор, где загорелась кровля.

Приблизительно в два часа ночи начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил , что пожар, предварительно, возник вследствие прямого попадания. Впоследствии он уточнил, что повреждения на территории комплекса значительны, а спасательные службы работают над локализацией последствий атаки.

Наместник Киево-Печерской лавры епископ Авраамий сообщил, что после попадания началась срочная эвакуация церковных реликвий. Из охваченного огнем собора и близлежащих помещений выносили древние иконы, антиминсы с частицами мощей и другую богослужебную утварь, имеющую значительную историческую и духовную ценность.