ПриватБанк выделил 2 млн грн на восстановление Киево-Печерской лавры

ПриватБанк направил 2 млн грн собственных средств на восстановление Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", поврежденного в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение банка.

Также банк открыл сбор, чтобы к восстановлению лавры могли присоединиться все желающие.

Киево-Печерская лавра является партнером ПриватБанка в проекте развития цифровых платежных технологий в историко-культурных объектах Украины. На прошлой неделе банк ввел в заповеднике возможность бесконтактной оплаты входа и осмотра выставок.

"Во время, когда враг пытается уничтожить культурное наследие украинцев, атакуя один из наших главных символов - Киево-Печерскую лавру, важно объединять усилия ради их сохранения", - отметил председатель правления ПриватБанка Микаэль Беркнерт.

По его словам, ПриватБанк передает 2 млн. грн. на восстановление святыни.

Для культурной сферы такая поддержка важна, поскольку речь идет не только о ликвидации последствий повреждений, но и сохранении одного из ключевых историко-культурных объектов Украины. Для банка это продолжение сотрудничества с лаврой в рамках цифровизации сервисов для посетителей.

Атака на Киево-Печерскую лавру

В результате массированной российской атаки на Киев ракетами и ударными беспилотниками в ночь на 15 июня на территории Киево-Печерской лавры возник масштабный пожар. По предварительным данным, возгорание произошло в результате прямого попадания.

Наибольшие повреждения получил Успенский собор, где загорелась кровля.

Приблизительно в два часа ночи начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что пожар, предварительно, возник вследствие прямого попадания. Впоследствии он уточнил, что повреждения на территории комплекса значительны, а спасательные службы работают над локализацией последствий атаки.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар произошел на территории Лавры, в том числе на крыше Успенского собора.

За данным ГСЧС, площадь возгорания кровли храма составляла примерно 800 квадратных метров. Благодаря работе спасателей пожар удалось взять под контроль.