Деловая активность в Украине растет второй месяц подряд: какие показатели июля

Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) растет второй месяц подряд и составляет минус 0,11 в июле против минус 0,14 в июне. Показатель остается отрицательным. Это означает, что количество тех, у кого деловая активность ухудшилась по сравнению с прошлым годом, больше, чем наоборот.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт экономических исследований (ИЭД) по результатам ежемесячного опроса предприятий.

"Это произошло в основном благодаря уменьшению доли предприятий, деловая активность которых хуже, чем в прошлом. Однако лишь незначительно выросли доли предприятий, которые наблюдали улучшение деловой активности или вообще не почувствовали изменений", — пояснили в ИЭД.

Показатели деловой активности и загруженности

Значение ИВДА составляет:

для микропредприятий – минус 0,2;

для малышей - минус 0,15;

для средних – минус 0,1;

для крупного бизнеса – 0.

"Опрос состоялся в последнюю декаду июля, когда продолжилась эскалация российских ударов по тылам и наблюдались существенные разрушения складских помещений и другой инфраструктуры бизнеса. Но прямое влияние мы еще не видим, вероятно, последствия атак будут отражены уже в следующих ежемесячных опросах", - отметила исполнительная директор.

Относительно загруженности производственных мощностей в июле то:

64% предприятий работают почти на полную (75–99%) и полную (100%) мощность;

21% предприятий работают на 50-74% довоенных мощностей.

Прогнозы бизнеса и ожидания

Аналитики отмечают, что неопределенность на 6 месяцев по общеэкономической ситуации выросла с 26,5% до 32%, а по состоянию предприятий — с 21,7% до 24,2%.

"В долгосрочной перспективе мы тоже наблюдаем небольшое увеличение доли тех, кто не смог дать ответ, что будет с их предприятием через два года – с 38,2% до 40,5%. Хотя если мы сравним июль 2026-го с июлем 2025-го, то рост более существенный. Год назад бизнес был меньше, 3% Кузяков.

Среди тех, кто дал оценку на 2 года вперед:

86,9% не планируют изменения;

11,6% планируют расширение деятельности;

1,5% планируют сокращение.

В то же время доля предприятий с ростом текущего экспорта выросла с 27,4 до 29,5%.

По словам директора института, сейчас бизнес ожидает ускорения инфляции: одновременно выросли индексы ожидаемых изменений цен и на сырье и материалы, и на готовую продукцию.

Портфель заказов в отраслях

Средний срок обеспеченности заказами составляет 2,9 месяца. Доля предприятий с портфелем заказов на 3–5 месяцев увеличилась с 19 до 25%.

Изменение показателей произошло из-за сокращения доли предприятий с заказами на 1–2 месяца с 37% до 31%. При этом доля компаний с заказами на 12 месяцев и более составляет лишь 4%, хотя ее рост является наиболее положительным сценарием развития.

Срок обеспеченности заказами по отраслям:

деревообрабатывающая промышленность – 3,9 месяца;

химическая промышленность - 3,8 месяца;

производство металла и метизов — 3,5 месяца;

пищевая промышленность - 3 месяца;

производство строительных материалов - 1,5 месяца.

Ранее сообщалось, что во II квартале 2026 года украинский бизнес улучшил ожидания относительно деловой активности на следующие 12 месяцев. Индекс деловых ожиданий предприятий вырос до 107% против 105,8% в I квартале.