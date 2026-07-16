Бизнес улучшил ожидания по деловой активности

Во II квартале 2026 года украинский бизнес улучшил ожидания деловой активности на следующие 12 месяцев. Индекс деловых ожиданий предприятий вырос до 107% против 105,8% в I квартале.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты опроса руководителей компаний, проведенного Национальным банком Украины.

По данным НБУ, компании улучшили оценки почти всех составляющих индекса. Более всего возросли ожидания относительно общих объемов реализации продукции собственного производства и инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.

Оживления деловой активности ожидали предприятия 17 опрошенных областей и большинства видов деятельности. В то же время руководители компаний несколько более сдержанно оценили будущее количество работников.

Главным фактором, ограничивающим возможность предприятий наращивать производство, остаются военные действия и их последствия. Также бизнес отмечает существенное влияние нехватки квалифицированных работников. Среди факторов, влияние которых может усилиться, респонденты часто называли слишком высокие цены на сырье и материалы.

Бизнес во второй раз подряд улучшил ожидания объемов производства товаров и услуг в Украине на следующие 12 месяцев. Баланс ответов вырос до 7,6% по сравнению с 0,6% в I квартале.

Положительные ожидания по производству имели предприятия:

сельского хозяйства;

энерго- и водоснабжение;

строительства;

транспорта и связи;

перерабатывающей промышленности;

других видов деятельности

В то же время, компании несколько усилили инфляционные ожидания. Ожидаемая годовая инфляция на ближайшие 12 месяцев составила 11,6% против 11,1% в предварительном опросе.

Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 80,6% респондентов. Также бизнес ожидает существенного влияния затрат на производство и курса гривны к иностранным валютам. Заметно усилились ожидания влияния цен на мировых рынках.

Курсовые ожидания бизнеса тоже ухудшились. Среднее ожидаемое значение обменного курса на следующие 12 месяцев:

46,12 грн/доллар;

54,42 грн/евро.

В I квартале бизнес ожидал курс на уровне 45 грн/доллар и 54 грн/евро.

Текущее финансово-экономическое состояние собственных предприятий бизнес оценивает сдержанно: баланс ответов составил минус 5,1% против минус 4,7% в I квартале. В то же время ожидания состояния предприятий в следующие 12 месяцев остаются положительными — баланс ответов вырос до 2,4% против 2% в предыдущем квартале.

Самыми оптимистичными были предприятия строительства, самыми сдержанными – добывающей промышленности.

Компании увереннее ожидают роста продаж в следующие 12 месяцев. Баланс ответов по общим объемам реализации продукции возрос до 18,4%, а по продажам на внешнем рынке — до 17%.

Также бизнес ожидает более быстрого роста инвестиций в машины, оборудование и инвентарь: баланс ответов повысился до 15,5% против 12,8% в I квартале. Второй квартал подряд компании сохраняют положительные ожидания по инвестициям в строительные работы.

В то же время предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, ожидают более умеренного роста их объемов. Баланс ответов снизился до 8,9% по сравнению с 11,6% в I квартале. Доля компаний, планирующих привлекать иностранные инвестиции, составила 20,3%.

Ожидания по занятости стали более сдержанными. Баланс ответов на количество работников составил минус 3,3% против минус 1,8% в I квартале. Увеличения персонала ожидают предприятия сельского хозяйства и других видов деятельности, в то время как большинство других отраслей прогнозирует сокращение штата.

Потребность бизнеса в заемных средствах несколько увеличилась: баланс ответов составил 35,3% против 34,7% в I квартале. Доля компаний, планирующих брать банковские кредиты, увеличилась до 36%.

Большинство предприятий, которые планируют привлекать кредиты, предпочитают ссуды в гривне — 80,8%. Основными сдерживающими факторами для нового кредитования остаются высокие ставки и наличие других источников финансирования. Доля компаний, планирующих привлекать средства за рубежом, не изменилась и составила 6,6%.

Напомним, в апреле Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) в Украине в апреле снизился до -0,11, что является самым низким значением с марта 2023 года.