Бизнес улучшил ожидания в феврале: индекс вырос до 45,9

налоги
Бизнес улучшил ожидания в феврале / Depositphotos

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в феврале 2026 года составил 45,9 против 41,3 в январе. Несмотря на улучшение, показатель остается ниже нейтрального уровня 50 пунктов, что свидетельствует о сохранении сдержанных оценок бизнеса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Негативное влияние на экономические настроения оказали:

  • неопределенность относительно продолжительности боевых действий;
  • масштабные разрушения энергетической и инфраструктурной систем;
  • высокие затраты на восстановление и альтернативные источники питания;
  • повышение стоимости электроэнергии для бизнеса;
  • дефицит квалифицированных кадров;
  • сезонный фактор.
В то же время, положительными факторами оставались устойчивый потребительский спрос, стабильная международная финансовая поддержка и замедление инфляции.

Секторальная динамика

Более всего смягчили оценки текущей деятельности предприятия строительства и промышленности. Строительные компании, в частности, ожидают роста объемов новых заказов в преддверии старта активного сезона.

Предприятия торговли и сферы услуг остаются более осторожными из-за высоких затрат на оплату труда, отопление, автономное энергообеспечение и усложненную логистику.

Ценовые ожидания

Респонденты всех секторов прогнозируют дальнейший рост цен и тарифов на собственную продукцию и услуги из-за ожидаемого ускорения темпов повышения закупочных цен.

Рынок труда

Ситуация остается неоднородной. Только руководители строительных предприятий ожидают увеличения численности персонала. Представители других секторов прогнозируют сокращение работников, наиболее существенное в промышленности.

Несмотря на сложные условия ведения бизнеса, все секторы продемонстрировали улучшение оценок по сравнению с январем, однако из-за проблем в энергетике показатели остаются хуже, чем в феврале 2025 года.

Напомним, в начале года бизнес несколько снизил свои оценки. В январе индекс зафиксировался на отметке 41,3, что ощутимо меньше декабрьских 49,2. Однако этот показатель выше, чем был в январе прошлого года.

Автор:
Татьяна Гойденко