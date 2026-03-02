- Категория
Бизнес улучшил ожидания в феврале: индекс вырос до 45,9
Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в феврале 2026 года составил 45,9 против 41,3 в январе. Несмотря на улучшение, показатель остается ниже нейтрального уровня 50 пунктов, что свидетельствует о сохранении сдержанных оценок бизнеса.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.
Негативное влияние на экономические настроения оказали:
- неопределенность относительно продолжительности боевых действий;
- масштабные разрушения энергетической и инфраструктурной систем;
- высокие затраты на восстановление и альтернативные источники питания;
- повышение стоимости электроэнергии для бизнеса;
- дефицит квалифицированных кадров;
- сезонный фактор.
В то же время, положительными факторами оставались устойчивый потребительский спрос, стабильная международная финансовая поддержка и замедление инфляции.
Секторальная динамика
Более всего смягчили оценки текущей деятельности предприятия строительства и промышленности. Строительные компании, в частности, ожидают роста объемов новых заказов в преддверии старта активного сезона.
Предприятия торговли и сферы услуг остаются более осторожными из-за высоких затрат на оплату труда, отопление, автономное энергообеспечение и усложненную логистику.
Ценовые ожидания
Респонденты всех секторов прогнозируют дальнейший рост цен и тарифов на собственную продукцию и услуги из-за ожидаемого ускорения темпов повышения закупочных цен.
Рынок труда
Ситуация остается неоднородной. Только руководители строительных предприятий ожидают увеличения численности персонала. Представители других секторов прогнозируют сокращение работников, наиболее существенное в промышленности.
Несмотря на сложные условия ведения бизнеса, все секторы продемонстрировали улучшение оценок по сравнению с январем, однако из-за проблем в энергетике показатели остаются хуже, чем в феврале 2025 года.
Напомним, в начале года бизнес несколько снизил свои оценки. В январе индекс зафиксировался на отметке 41,3, что ощутимо меньше декабрьских 49,2. Однако этот показатель выше, чем был в январе прошлого года.