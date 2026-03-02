Запланована подія 2

Бізнес поліпшив очікування у лютому: індекс зріс до 45,9

податки
Бізнес поліпшив очікування у лютому / Depositphotos

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у лютому 2026 року становив 45,9 проти 41,3 у січні. Попри покращення, показник залишається нижчим за нейтральний рівень 50 пунктів, що свідчить про збереження стриманих оцінок бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Негативний вплив на економічні настрої мали:

  • невизначеність щодо тривалості бойових дій;
  • масштабні руйнування енергетичної та інфраструктурної систем;
  • високі витрати на відновлення й альтернативні джерела живлення;
  • підвищення вартості електроенергії для бізнесу;
  • дефіцит кваліфікованих кадрів;
  • сезонний фактор.
Фото 2 — Бізнес поліпшив очікування у лютому: індекс зріс до 45,9

Водночас позитивними чинниками залишалися сталий споживчий попит, стабільна міжнародна фінансова підтримка та уповільнення інфляції.

Секторальна динаміка

Найбільше пом’якшили оцінки поточної діяльності підприємства будівництва та промисловості. Будівельні компанії, зокрема, очікують зростання обсягів нових замовлень напередодні старту активного сезону.

Підприємства торгівлі та сфери послуг залишаються більш обережними через високі витрати на оплату праці, опалення, автономне енергозабезпечення та ускладнену логістику.

Цінові очікування

Респонденти всіх секторів прогнозують подальше зростання цін і тарифів на власну продукцію та послуги через очікуване прискорення темпів підвищення закупівельних цін.

Ринок праці

Ситуація залишається неоднорідною. Лише керівники будівельних підприємств очікують на збільшення чисельності персоналу. Представники інших секторів прогнозують скорочення працівників, найбільш суттєве — у промисловості.

Попри складні умови ведення бізнесу, всі сектори продемонстрували поліпшення оцінок порівняно із січнем, однак через проблеми в енергетиці показники залишаються гіршими, ніж у лютому 2025 року.

Нагадаємо, на початку року бізнес дещо знизив свої оцінки. У січні індекс зафіксувався на позначці 41,3, що відчутно менше грудневих 49,2. Проте цей показник вищий, ніж був у січні минулого року.

Автор:
Тетяна Гойденко