Бізнес послабив оцінки ділової активності: чому підприємці очікують здорожчання товарів та послуг

Початок року традиційно став періодом "затишшя" для української економіки. Згідно з даними Індексу очікувань ділової активності (ІОДА), бізнес дещо знизив свої оцінки. У січні індекс зафіксувався на позначці 41,3, що відчутно менше грудневих 49,2. Проте цей показник вищий, ніж був у січні минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Що заважає бізнесу рости?

Окрім звичної січневої "прохолоди" в продажах, на настрої підприємців тиснуть реальні виклики:

посилення атак на енергетичну та логістичну інфраструктуру;

енергетичну та логістичну інфраструктуру; нестача енергоресурсів;

зростання виробничих витрат на альтернативні джерела живлення; ️

проблеми з логістикою; ️дефіцит кваліфікованих спеціалістів; ️

посилення курсових очікувань.

"Підприємства промисловості стриманіше, ніж у попередньому місяці, оцінили результати своєї поточної діяльності, зважаючи на масштабні руйнування виробничих потужностей, високі витрати на їх відновлення, а також брак електроенергії та кваліфікованих працівників", — йдеться у звіті НБУ.

Хто почувається найгірше?

Найбільше падіння очікувань продемонстрували торгівля та будівництво. Торговельні компанії завершили свій десятимісячний період оптимізму: секторальний індекс у січні становив 40 порівняно з 52,2 у грудні 2025 року (у січні 2025 року – 40).

Будівельники зіткнулися з традиційно складними погодними умовами: секторальний індекс у січні становив 37,9 порівняно з 47,6 у грудні 2025 року (у січні 2025 року – 37,2).

Сфера послуг хоч і знизила оцінки, але залишається найбільш стабільною порівняно з іншими секторами. Проте навіть тут відчувається тиск через зростання витрат на опалення та зарплати. Секторальний індекс у січні становив 42,1 порівняно з 49,8 у грудні 2025 року (у січні 2025 року – 41,1).

Що буде з цінами та роботою?

На жаль, прогнози щодо цін залишаються невтішними. Через здорожчання закупівель бізнес готується переглядати свої тарифи.

"На тлі очікуваного пришвидшення темпів зростання закупівельних цін респонденти всіх секторів очікували на подальше здорожчання цін / тарифів на власну продукцію / послуги", — констатують в НБУ.

Ситуація на ринку праці також залишається хиткою. Більшість керівників, особливо в промисловості, налаштовані на скорочення штату працівників. Попри це, міжнародна фінансова допомога та стримана інфляція дають надію, що цей складний період бізнес пройде гідно.

Нагадаємо, Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) у грудні 2025 року відновився після нульового значення в листопаді та зріс до 0,03, повернувшись до рівня жовтня. Показник покращився в усіх категоріях підприємств, хоча для мікробізнесу він і надалі залишається від’ємним.