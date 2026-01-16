Бізнес очікує пожвавлення ділової активності у 2026 році

Український бізнес очікує зростання ділової активності у 2026 році на тлі поліпшення інфляційних очікувань та незначного посилення курсових прогнозів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати опитування керівників компаній, проведеного у IV кварталі 2025 року, опубліковані НБУ.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 102,1% проти 102,5% у III кварталі, що свідчить про збереження загального позитивного настрою бізнесу щодо розвитку протягом наступних 12 місяців.

Респонденти стримано оцінили майбутні обсяги виробництва товарів і послуг, водночас підтвердили позитивні очікування щодо фінансово-економічного стану власних підприємств, обсягів реалізації та інвестицій у машини й обладнання.

Баланс відповідей щодо очікуваних обсягів виробництва в економіці становив мінус 1,8%, що є кращим показником порівняно з мінус 6,1% у попередньому кварталі. Зростання виробництва очікували підприємства восьми областей, насамперед у сферах енерго- та водопостачання, а також великі компанії, орієнтовані на внутрішній ринок.

Інфляційні очікування бізнесу дещо поліпшилися: прогнозована річна інфляція на найближчі 12 місяців знизилася до 11,1% з 11,4% у III кварталі. Частка респондентів, які очікують інфляцію понад 15%, скоротилася до 17,9%.

Основним проінфляційним чинником для бізнесу залишаються воєнні дії та їх наслідки, а також високі витрати на виробництво й курсові коливання. Водночас уперше за п’ять кварталів послабилися очікування щодо зростання світових цін і втретє поспіль — щодо впливу податкових змін.

Курсові очікування незначно погіршилися: середній прогноз курсу гривні на найближчі 12 місяців становить 44,27 грн/дол. США проти 44,11 грн/дол. США у попередньому опитуванні. Дві третини респондентів очікують курс вище 43,50 грн/дол. США.

Оцінки поточного фінансово-економічного стану підприємств залишаються стримано негативними, однак очікування на рік уперед зберігаються позитивними. Найбільший оптимізм демонструють підприємства енерго- та водопостачання, переробної промисловості та будівництва.

Бізнес також очікує зростання інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, тоді як інвестиції в будівельні роботи оцінюються стримано. Частка компаній, які планують залучати банківські кредити, зросла до 35,8%, при цьому перевага надається кредитам у національній валюті. Найбільшою перешкодою для кредитування залишаються високі відсоткові ставки.

Очікування щодо зайнятості стали менш песимістичними: баланс відповідей щодо кількості працівників підвищився до мінус 3,8%. Водночас дефіцит кадрів, обмежені виробничі потужності, високі ціни на енергоносії та безпекові ризики залишаються ключовими факторами, що стримують розвиток бізнесу.

Зауважимо, інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України у 2025 році склав 2,70 бала з 5 можливих, трохи перевищивши показник 2024 року (2,49 бала). Таким чином, значення індексу майже відновилося до рівня другої половини 2021 року, напередодні повномасштабного російського вторгнення.