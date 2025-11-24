Індекс інвестиційної привабливості України зростає: більшість компаній продовжують інвестувати попри війну

Інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України у 2025 році склав 2,70 бала з 5 можливих, трохи перевищивши показник 2024 року (2,49 бала). Таким чином, значення індексу майже відновилося до рівня другої половини 2021 року, напередодні повномасштабного російського вторгнення.

Це свідчить про поступове відновлення довіри бізнесу до українського ринку та стабілізацію базових умов для інвестицій, навіть попри триваючу війну та економічні виклики.

Дані отримані у ході щорічного дослідження ЄБА серед її членських компаній у партнерстві з міжнародною групою Neqsol Holding B.V..

Опитування демонструє, що внутрішні чинники, такі як дерегуляція, цифровізація державних послуг та зусилля щодо інтеграції України в європейську економіку, продовжують сприяти покращенню інвестиційного клімату.

Учасники ринку відзначають позитивний ефект від преференційного режиму міжнародної торгівлі та спрощення транспортних процедур, відомого як "транспортний безвіз".

Разом із тим, бізнес продовжує відчувати значний негативний вплив зовнішніх та внутрішніх ризиків. Російська агресія залишається ключовим фактором невизначеності, а корупція, слабка судова система та нестача кваліфікованих кадрів створюють додаткові бар’єри для інвестицій. На думку 78% респондентів, обмеження валютних операцій також стримують розвиток бізнесу та інвестиційні потоки.

Динаміка оцінки інвестклімату

Динаміка оцінки інвестиційного клімату показує, що кількість бізнес-лідерів, які вважають його несприятливим, поступово зменшується: якщо у 2023 році так вважали 84% опитаних, то у 2024 році – 79%, а у 2025 році – вже 71%. При цьому 21% респондентів оцінюють інвестклімат як нейтральний, а 8% вважають його сприятливим.

За прогнозами на 2026 рік, майже третина топменеджерів очікує покращення інвестиційного клімату, водночас 44% вважають, що суттєвих змін не відбудеться, а 27% прогнозують погіршення.

Попри складну економічну та безпекову ситуацію, 72% компаній з числа членських організацій ЄБА планують продовжувати інвестувати в український ринок. Це більше, ніж у попередні роки: 70% у 2024 році та 57% у 2023 році.

Частка топменеджерів, які вважають Україну вигідною для нових інвестицій, зросла з 17% у 2024 році до 29% у 2025 році, що свідчить про підвищення зацікавленості у довгостроковому розвитку українського бізнес-середовища.

Збитки бізнесу та боротьба з корупцією

Разом із цим, понад половина опитаних компаній, 52%, повідомили про збитки через бойові дії. З них 23% вже звернулися до правоохоронних органів, ще 17% планують це зробити, 9% скористалися національними судами, а 4% – міжнародними юрисдикціями.

Анна Дерев’янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації, зазначає, що дослідження черговий раз демонструє: внутрішні загрози, такі як корупція та слабкі суди, є такими ж серйозними, як і зовнішня загроза російської агресії. Бізнес десятки років сигналізує про необхідність дієвої та комплексної боротьби з корупцією та забезпечення верховенства права, і це важливі маркери для нових інвесторів.

У свою чергу, регіональний директор Neqsol Holding B.V. в Україні Володимир Лавренчук підкреслює, що попри війну та інші виклики, 72% компаній продовжуватимуть вкладати кошти у розвиток українського ринку.

Серед цих компаній і Neqsol Holding, яка у новому напрямку видобутку титанової сировини прагне сталого розвитку та підсилення присутності на ринках США та ЄС. Крім того, група продовжує значні інвестиції у розвиток телекомунікаційної галузі в Україні, з акцентом на стійкість, регіональне співробітництво та впровадження новітніх технологій.

Таким чином, результати дослідження демонструють, що інвестиційна привабливість України поступово відновлюється, а бізнес готовий вкладати кошти попри всі виклики, що відкриває перспективи для довгострокового економічного відновлення та інтеграції країни у глобальні ринки.

Європейська Бізнес Асоціація проводить дослідження "Індекс інвестиційної привабливості України" з 2008 року. За всю історію вимірювання Індекс жодного разу не сягнув позитивної зони – вище 4 балів. У поточній хвилі опитування взяли участь 88 директорів найбільших міжнародних та українських компаній. З них 43% – представники середнього бізнесу, 28,5% – великого, 28,5% – малого бізнесу. Головний партнер у 2025 році – Neqsol Holding. Опитування проводилось з 13 до 30 жовтня 2025 року.

