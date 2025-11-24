Индекс инвестиционной привлекательности Украины растет: большинство компаний продолжают инвестировать, несмотря на войну.

Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины в 2025 году составил 2,70 балла из 5 возможных, несколько превысив показатель 2024 года (2,49 балла). Таким образом, значение индекса почти восстановилось до уровня второй половины 2021 года, в преддверии полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Европейской Бизнес Ассоциации.

Это свидетельствует о постепенном восстановлении доверия бизнеса к украинскому рынку и стабилизации базовых условий для инвестиций, даже несмотря на продолжающуюся войну и экономические вызовы.

Данные получены в ходе ежегодного исследования ЕБА среди ее членских компаний в партнерстве с международной группой Neqsol Holding BV.

Опрос демонстрирует, что внутренние факторы, такие как дерегулирование, цифровизация государственных услуг и усилия по интеграции Украины в европейскую экономику, продолжают способствовать улучшению инвестиционного климата.

Участники рынка отмечают положительный эффект от преференциального режима международной торговли и упрощения транспортных процедур, известного как "транспортный безвоз".

Вместе с тем бизнес продолжает испытывать значительное негативное влияние внешних и внутренних рисков. Российская агрессия остается ключевым фактором неопределенности, а коррупция, слабая судебная система и нехватка квалифицированных кадров создают дополнительные барьеры для инвестиций. По мнению 78% респондентов, ограничения валютных сделок также сдерживают развитие бизнеса и инвестиционные потоки.

Динамика оценки инвестклимата

Динамика оценки инвестиционного климата показывает, что количество лидеров, считающих его неблагоприятным, постепенно уменьшается: если в 2023 году так считали 84% опрошенных, то в 2024 году – 79%, а в 2025 году – уже 71%. При этом 21% респондентов оценивают инвестклимат как нейтральный, а 8% считают его благоприятным.

По прогнозам на 2026 год, почти треть топ-менеджеров ожидает улучшения инвестиционного климата, в то же время 44% считают, что существенных изменений не произойдет, а 27% прогнозируют ухудшение.

Несмотря на сложную экономическую и безопасность, 72% компаний из числа членских организаций ЕБА планируют продолжать инвестировать в украинский рынок. Это больше, чем в предыдущие годы: 70% в 2024 и 57% в 2023 году.

Доля топ-менеджеров, которые считают Украину выгодной для новых инвестиций, выросла с 17% в 2024 году до 29% в 2025 году, что свидетельствует о повышении заинтересованности в долгосрочном развитии украинской бизнес-среды.

Ущерб бизнесу и борьба с коррупцией

Вместе с этим, более половины опрошенных компаний, 52%, сообщили об убытках из-за боевых действий. Из них 23% уже обратились в правоохранительные органы, еще 17% планируют это сделать, 9% воспользовались национальными судами, а 4% – международными юрисдикциями.

Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации, отмечает, что исследование в очередной раз демонстрирует то, как внутренние угрозы, такие как коррупция и слабые суды, столь же серьезны, как и внешняя угроза российской агрессии. Бизнес десятки лет сигнализирует о необходимости действенной и комплексной борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства права и это важные маркеры для новых инвесторов.

В свою очередь, региональный директор Neqsol Holding BV в Украине Владимир Лавренчук подчеркивает, что, несмотря на войну и другие вызовы, 72% компаний будут продолжать вкладывать средства в развитие украинского рынка.

Среди этих компаний и Neqsol Holding, которая в новом направлении добычи титанового сырья стремится к устойчивому развитию и усилению присутствия на рынках США и ЕС. Кроме того, группа продолжает значительные инвестиции в развитие телекоммуникационной отрасли в Украине с акцентом на устойчивость, региональное сотрудничество и внедрение новейших технологий.

Таким образом, результаты исследования демонстрируют, что инвестиционная привлекательность Украины постепенно восстанавливается, а бизнес готов вкладывать средства на все вызовы, что открывает перспективы для долгосрочного экономического восстановления и интеграции страны в глобальные рынки.

Европейская Бизнес Ассоциация проводит исследования "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" с 2008 года. За всю историю измерения Индекс ни разу не достиг положительной зоны – выше 4 баллов. В текущей волне опроса приняли участие 88 директоров крупнейших международных и украинских компаний. Из них 43% – представители среднего бизнеса, 28,5% – крупного, 28,5% – малого бизнеса. Главный партнер в 2025 году – Neqsol Holding. Опрос проводился с 13 по 30 октября 2025 года.

