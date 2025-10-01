В сентябре 2025 г. бизнес в Украине возобновил положительные оценки деловой активности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 50,4 против 49,0 в августе и превысил показатель сентября 2024 (48,7).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы НБУ.

Деловая активность в Украине

Улучшению бизнес настроений в сентябре способствовали несколько ключевых факторов: сохранение устойчивого потребительского спроса, стабильная ситуация в энергетическом секторе, бюджетные инвестиции в восстановление инфраструктуры и строительство дорог, замедление инфляции и относительная стабильность валютного рынка.

В то же время на развитие экономической активности и дальше оказывают давление сдерживающие факторы: рост интенсивности обстрелов, высокие затраты на восстановление, повышение тарифов и нехватка квалифицированных работников.

Об ожиданиях бизнеса

Наиболее оптимистичными в сентябре оказались предприятия торговли. Их настроение поддержало достаточное предложение товаров, активный спрос и замедление инфляции. В результате секторальный индекс вырос до 54,0 против 51,8 в августе.

Строительные компании, несмотря на финансирование дорожных работ, стабильный внутренний спрос и благоприятные сезонные условия, не ожидали изменений в своей деятельности. Секторальный индекс в сентябре составил 50.0 против 54.0 в августе.

Промышленные предприятия несколько улучшили свои оценки, невзирая на разрушение производственных мощностей, необходимость ликвидации их последствий и нехватку квалифицированных кадров. Секторальный индекс в сентябре составил 49.1 против 48.7 в августе.

В сфере услуг также отмечается определенное смягчение оценок экономических перспектив. Несмотря на рост расходов бизнеса и сложную, дорогостоящую логистику, секторальный индекс вырос до 49.4 в сентябре по сравнению с 47.0 в августе.

Опрошенные представители всех секторов бизнеса прогнозировали удорожание своей продукции, товаров и услуг на фоне ожидаемого ускорения темпов роста закупочных цен.

Ситуация на рынке труда остается нестабильной. В частности:

в строительстве прогнозируют постепенный рост количества рабочих мест;

в сфере торговли планируется сохранить нынешний уровень занятости;

в промышленности и секторе услуг ожидается сокращение персонала.

Напомним, бизнес увеличил уплату налогов на четверть. За январь-сентябрь в общий фонд государственного бюджета поступило 949,8 млрд грн налоговых платежей. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году это почти на 187,7 млрд грн больше (+24,6%).