Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,14

--0,18

EUR

48,30

--0,14

Готівковий курс:

USD

41,29

41,20

EUR

48,78

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бізнес збільшив сплату податків на чверть: ДПС відзвітувала про надходження до бюджету

податки
Фото: Depositphotos

За січень – вересень до загального фонду державного бюджету надійшло 949,8 млрд грн податкових платежів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року це майже на 187,7 млрд грн більше (+24,6 %).  Платникам податків на рахунки відшкодовано 131,2 млрд грн ПДВ. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

За її словами, ДПС вдалося виконати план надходжень у січні – вересні на 108,1%.

План вересня ДПС виконала на 100,6 %. Загалом до бюджету надійшло 81,5 млрд грн. Порівняно із вереснем 2024 року – це більше на 14,8 млрд грн (+22,2 %).

Надходження податків та зборів, які контролює ДПС:

  • податок на доходи фізосіб – 30,0 млрд грн;
  • податок на прибуток підприємств – 7,8 млрд грн; 
  • зібрано ПДВ – 40,1 млрд грн;
  • відшкодування ПДВ – 15,0 млрд грн;
  • акцизний податок – 12,9 млрд грн;
  • рента – 4,4 млрд грн;
  • інші надходження – 1,3 млрд гривень.

"Тримаємо темп попри об’єктивні складнощі через руйнування ворогом логістичних ланцюгів, постійні атаки на підприємства. Адже сплачені податки – це обороноздатність держави", – підкреслила Карнаух.

Нагадаємо, у вересні Державна податкова служба України запустила дашборд моніторингу податкових надходжень загального фонду державного бюджету.

Автор:
Світлана Манько