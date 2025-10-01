Бізнес збільшив сплату податків на чверть: ДПС відзвітувала про надходження до бюджету

За січень – вересень до загального фонду державного бюджету надійшло 949,8 млрд грн податкових платежів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року це майже на 187,7 млрд грн більше (+24,6 %). Платникам податків на рахунки відшкодовано 131,2 млрд грн ПДВ.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

За її словами, ДПС вдалося виконати план надходжень у січні – вересні на 108,1%.

План вересня ДПС виконала на 100,6 %. Загалом до бюджету надійшло 81,5 млрд грн. Порівняно із вереснем 2024 року – це більше на 14,8 млрд грн (+22,2 %).

Надходження податків та зборів, які контролює ДПС:

податок на доходи фізосіб – 30,0 млрд грн;

податок на прибуток підприємств – 7,8 млрд грн;

зібрано ПДВ – 40,1 млрд грн;

відшкодування ПДВ – 15,0 млрд грн;

акцизний податок – 12,9 млрд грн;

рента – 4,4 млрд грн;

інші надходження – 1,3 млрд гривень.

"Тримаємо темп попри об’єктивні складнощі через руйнування ворогом логістичних ланцюгів, постійні атаки на підприємства. Адже сплачені податки – це обороноздатність держави", – підкреслила Карнаух.

Нагадаємо, у вересні Державна податкова служба України запустила дашборд моніторингу податкових надходжень загального фонду державного бюджету.