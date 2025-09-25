- Категорія
У податковій розповіли, з якими питаннями найчастіше звертаються українці
Щодня все більше платників податків звертаються до Офісів податкових консультантів. 3,5 тис. консультацій вже надані за два тижні їхньої роботи. Наразі вони вже працюють в 20 регіонах.
Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.
За її словами, за цей час найпопулярніші запити на консультації такі:
- нарахування та сплати податків, зборів і ЄСВ;
- погашення податкового боргу;
- подання податкової звітності;
- вибір системи оподаткування;
- реєстрації РРО/ПРРО;
- ліцензії та інші адміністративні процедури.
"Але спектр консультацій, які надають наші фахівці, набагато ширший. Все максимально доступно та якісно", – додала Карнаух.
Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що ДПС запустила роботу 20 офісів податкових консультантів у різних регіонах країни. Їхня мета – покращити комунікацію з платниками податків та надати можливість отримувати безоплатні консультації з ключових питань оподаткування.