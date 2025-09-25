Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,41

+0,03

EUR

48,66

--0,14

Готівковий курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,90

48,74

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У податковій розповіли, з якими питаннями найчастіше звертаються українці

Офіс податкових консультантів
Фото: ДПС

Щодня все більше платників податків звертаються до Офісів податкових консультантів. 3,5 тис. консультацій вже надані за два тижні їхньої роботи. Наразі вони вже працюють в 20 регіонах.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

За її словами, за цей час найпопулярніші запити на консультації такі: 

  • нарахування та сплати податків, зборів і ЄСВ;
  •  погашення податкового боргу;
  • подання податкової звітності; 
  • вибір системи оподаткування;
  • реєстрації РРО/ПРРО;
  • ліцензії та інші адміністративні процедури.

"Але спектр консультацій, які надають наші фахівці, набагато ширший. Все максимально доступно та якісно", – додала Карнаух. 

Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що ДПС запустила роботу 20 офісів податкових консультантів у різних регіонах країни. Їхня мета – покращити комунікацію з платниками податків та надати можливість отримувати безоплатні консультації з ключових питань оподаткування.

Автор:
Світлана Манько