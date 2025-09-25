- Категория
В налоговой рассказали, с какими вопросами чаще всего обращаются украинцы
Каждый день все больше налогоплательщиков обращаются в Офисы налоговых консультантов. 3,5 тыс. консультаций уже предоставлены за две недели их работы. Пока они уже работают в 20 регионах.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.
По ее словам, за это время самые популярные запросы на консультации таковы:
- начисления и уплаты налогов, сборов и ЕСВ;
- погашение налогового долга;
- представление налоговой отчетности;
- выбор системы налогообложения;
- регистрации РРО/ПРРО;
- лицензии и другие административные процедуры.
"Но спектр консультаций, которые предоставляют наши специалисты, намного шире. Все максимально доступно и качественно", – добавила Карнаух.
Напомним, 8 сентября сообщалось, что ГНС запустила работу 20 офисов налоговых консультантов в разных регионах страны. Их цель – улучшить коммуникацию с налогоплательщиками и предоставить возможность получать бесплатные консультации по ключевым вопросам налогообложения.