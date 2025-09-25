Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,41

+0,03

EUR

48,66

--0,14

Наличный курс:

USD

41,47

41,40

EUR

48,99

48,79

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В налоговой рассказали, с какими вопросами чаще всего обращаются украинцы

Офис налоговых консультантов
Фото: ДПС

Каждый день все больше налогоплательщиков обращаются в Офисы налоговых консультантов. 3,5 тыс. консультаций уже предоставлены за две недели их работы. Пока они уже работают в 20 регионах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

По ее словам, за это время самые популярные запросы на консультации таковы:

  • начисления и уплаты налогов, сборов и ЕСВ;
  • погашение налогового долга;
  • представление налоговой отчетности;
  • выбор системы налогообложения;
  • регистрации РРО/ПРРО;
  • лицензии и другие административные процедуры.

"Но спектр консультаций, которые предоставляют наши специалисты, намного шире. Все максимально доступно и качественно", – добавила Карнаух.

Напомним, 8 сентября сообщалось, что ГНС запустила работу 20 офисов налоговых консультантов в разных регионах страны. Их цель – улучшить коммуникацию с налогоплательщиками и предоставить возможность получать бесплатные консультации по ключевым вопросам налогообложения.

Автор:
Светлана Манько