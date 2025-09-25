В налоговой рассказали, с какими вопросами чаще всего обращаются украинцы

Каждый день все больше налогоплательщиков обращаются в Офисы налоговых консультантов. 3,5 тыс. консультаций уже предоставлены за две недели их работы. Пока они уже работают в 20 регионах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

По ее словам, за это время самые популярные запросы на консультации таковы:

начисления и уплаты налогов, сборов и ЕСВ;

погашение налогового долга;

представление налоговой отчетности;

выбор системы налогообложения;

регистрации РРО/ПРРО;

лицензии и другие административные процедуры.

"Но спектр консультаций, которые предоставляют наши специалисты, намного шире. Все максимально доступно и качественно", – добавила Карнаух.

Напомним, 8 сентября сообщалось, что ГНС запустила работу 20 офисов налоговых консультантов в разных регионах страны. Их цель – улучшить коммуникацию с налогоплательщиками и предоставить возможность получать бесплатные консультации по ключевым вопросам налогообложения.