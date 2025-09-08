Запланована подія 2

ГНС открыла 20 офисов налоговых консультантов для бизнеса и граждан

налоги
ГНС открыла 20 офисов налоговых консультантов / Depositphotos

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) запустила работу 20 офисов налоговых консультантов в разных регионах страны. Их цель – улучшить коммуникацию с налогоплательщиками и предоставить возможность получать бесплатные консультации по ключевым вопросам налогообложения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Офис налоговых консультантов – это идея для быстрой проработки запроса плательщика и предоставления этой информации. Мы создаем систему безвозмездных налоговых консультаций, которые будут помогать решать настоящие кейсы. Это устные консультации, планирование налоговых обязательств, применение законодательства, подготовка к проверкам без стресса", – заявила и.о. главы ГНС Леся Карнаух.

В каждом офисе будет работать не менее шести специалистов, которые будут предоставлять консультации по всем направлениям работы ГНС: для юридических лиц и ФЛП, по электронным сервисам, налоговым аудитам, урегулированию споров, вопросам РРО, налоговому долгу или приостановке регистрации НН/РК.

Не во всех регионах открыты офисы по причинам безопасности: в Сумской, Херсонской и Запорожье их запуск отсрочили. В Харькове, Днепре, Николаеве и Одессе, несмотря на близость к фронту, офисы будут работать.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что открытие новых офисов поможет бизнесу быстрее решать срочные вопросы и укрепит доверие к налоговой.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев добавил, что новые площадки коммуникации позволят предпринимателям получать консультации не только оффлайн, но и онлайн благодаря интеграции с системой "Пульс" и кабинетом налогоплательщика.

"Те, кто платят налоги, должны просто их платить и иметь минимум взаимодействия с бюрократией", – подчеркнул он.

Напомним, систему "Пульс" Минэкономики запустило в конце августа. " Пульс" является инструментом, объединяющим бизнес и государство на пути к системным изменениям. Ранее виджет уже был интегрирован в кабинет налогоплательщика, а в шести регионах работал как полноценная CRM-система для обработки обращений.

Автор:
Татьяна Гойденко