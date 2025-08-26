Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

+0,15

EUR

48,47

+0,56

Наличный курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,44

48,27

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минэкономики запустило "Пульс": бизнес может напрямую сообщать о препятствиях в работе

человек, бизнесмен, ноутбук, чашка
Теперь бизнес может напрямую сообщать о препятствиях через "Пульс". / Freepik

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства продолжает цифровую трансформацию взаимодействия с бизнесом. Теперь предприниматели могут быстро и удобно сообщать о проблемах в своей работе через новый цифровой инструмент – виджет "Пульс".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Что такое "пульс" и как он работает?

Виджет "Пульс" - это инструмент обратной связи, помогающий:

  • оставлять жалобы о препятствиях в ведении бизнеса;
  • анализировать проблемы в разрезе регионов и секторов экономики;
  • обеспечивать оперативное реагирование государственных органов.

По словам Александра Циборта, замминистра, "Пульс" является инструментом, объединяющим бизнес и государство на пути к системным изменениям. Ранее виджет уже был интегрирован в кабинет налогоплательщика, а в шести регионах работал как полноценная CRM-система для обработки обращений.

Как пользоваться "Пульсом"?

Чтобы оставить сообщение о проблемах, предпринимателю нужно:

  1. Зайти на сайт Минэкономики.
  2. Нажать на иконку виджета "Пульс" с правой стороны экрана.
  3. Задать оценку и подробно описать проблему в комментариях.

Министерство призывает предпринимателей активно использовать предоставленную услугу, чтобы отзывы стали основой для принятия эффективных государственных решений и создания прозрачной бизнес-среды в Украине.

Напомним, правительство приняло решение о создании онлайн-кабинета предпринимателя, который будет функционировать на базе платформы "Дія.Бізнес".

Автор:
Татьяна Ковальчук