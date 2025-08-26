Минэкономики запустило "Пульс": бизнес может напрямую сообщать о препятствиях в работе

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства продолжает цифровую трансформацию взаимодействия с бизнесом. Теперь предприниматели могут быстро и удобно сообщать о проблемах в своей работе через новый цифровой инструмент – виджет "Пульс".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Что такое "пульс" и как он работает?

Виджет "Пульс" - это инструмент обратной связи, помогающий:

оставлять жалобы о препятствиях в ведении бизнеса;

анализировать проблемы в разрезе регионов и секторов экономики;

обеспечивать оперативное реагирование государственных органов.

По словам Александра Циборта, замминистра, "Пульс" является инструментом, объединяющим бизнес и государство на пути к системным изменениям. Ранее виджет уже был интегрирован в кабинет налогоплательщика, а в шести регионах работал как полноценная CRM-система для обработки обращений.

Как пользоваться "Пульсом"?

Чтобы оставить сообщение о проблемах, предпринимателю нужно:

Зайти на сайт Минэкономики.

Нажать на иконку виджета "Пульс" с правой стороны экрана.

Задать оценку и подробно описать проблему в комментариях.

Министерство призывает предпринимателей активно использовать предоставленную услугу, чтобы отзывы стали основой для принятия эффективных государственных решений и создания прозрачной бизнес-среды в Украине.

Напомним, правительство приняло решение о создании онлайн-кабинета предпринимателя, который будет функционировать на базе платформы "Дія.Бізнес".