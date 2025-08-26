- Категория
Минэкономики запустило "Пульс": бизнес может напрямую сообщать о препятствиях в работе
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства продолжает цифровую трансформацию взаимодействия с бизнесом. Теперь предприниматели могут быстро и удобно сообщать о проблемах в своей работе через новый цифровой инструмент – виджет "Пульс".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.
Что такое "пульс" и как он работает?
Виджет "Пульс" - это инструмент обратной связи, помогающий:
- оставлять жалобы о препятствиях в ведении бизнеса;
- анализировать проблемы в разрезе регионов и секторов экономики;
- обеспечивать оперативное реагирование государственных органов.
По словам Александра Циборта, замминистра, "Пульс" является инструментом, объединяющим бизнес и государство на пути к системным изменениям. Ранее виджет уже был интегрирован в кабинет налогоплательщика, а в шести регионах работал как полноценная CRM-система для обработки обращений.
Как пользоваться "Пульсом"?
Чтобы оставить сообщение о проблемах, предпринимателю нужно:
-
Зайти на сайт Минэкономики.
-
Нажать на иконку виджета "Пульс" с правой стороны экрана.
- Задать оценку и подробно описать проблему в комментариях.
Министерство призывает предпринимателей активно использовать предоставленную услугу, чтобы отзывы стали основой для принятия эффективных государственных решений и создания прозрачной бизнес-среды в Украине.
Напомним, правительство приняло решение о создании онлайн-кабинета предпринимателя, который будет функционировать на базе платформы "Дія.Бізнес".