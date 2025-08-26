- Категорія
Мінекономіки запустило "Пульс": бізнес може напряму повідомляти про перешкоди в роботі
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства продовжує цифрову трансформацію взаємодії з бізнесом. Тепер підприємці можуть швидко і зручно повідомляти про проблеми у своїй роботі через новий цифровий інструмент — віджет "Пульс".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.
Що таке "Пульс" і як він працює?
Віджет "Пульс" — це інструмент зворотного зв’язку, що допомагає:
- залишати скарги про перешкоди у веденні бізнесу;
- аналізувати проблеми в розрізі регіонів та секторів економіки;
- забезпечувати оперативне реагування державних органів.
За словами Олександра Циборта, заступника міністра, "Пульс" є інструментом, що поєднує бізнес і державу на шляху до системних змін. Раніше віджет уже був інтегрований у кабінет платника податків, а в шести регіонах працював як повноцінна CRM-система для обробки звернень.
Як скористатися "Пульсом"?
Щоб залишити повідомлення про проблеми, підприємцю потрібно:
-
Зайти на сайт Мінекономіки.
-
Натиснути на іконку віджета "Пульс"
з правого боку екрана.
- Поставити оцінку та детально описати проблему в коментарях.
Міністерство закликає підприємців активно використовувати наданою послугою, щоб відгуки стали основою для ухвалення ефективних державних рішень та створення прозорого бізнес-середовища в Україні.
Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про створення онлайн-кабінету підприємця, який функціонуватиме на базі платформи “Дія.Бізнес”.