Мінекономіки запустило "Пульс": бізнес може напряму повідомляти про перешкоди в роботі

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства продовжує цифрову трансформацію взаємодії з бізнесом. Тепер підприємці можуть швидко і зручно повідомляти про проблеми у своїй роботі через новий цифровий інструмент — віджет "Пульс".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Що таке "Пульс" і як він працює?

Віджет "Пульс" — це інструмент зворотного зв’язку, що допомагає:

залишати скарги про перешкоди у веденні бізнесу;

аналізувати проблеми в розрізі регіонів та секторів економіки;

забезпечувати оперативне реагування державних органів.

За словами Олександра Циборта, заступника міністра, "Пульс" є інструментом, що поєднує бізнес і державу на шляху до системних змін. Раніше віджет уже був інтегрований у кабінет платника податків, а в шести регіонах працював як повноцінна CRM-система для обробки звернень.

Як скористатися "Пульсом"?

Щоб залишити повідомлення про проблеми, підприємцю потрібно:

Зайти на сайт Мінекономіки.

Натиснути на іконку віджета "Пульс" з правого боку екрана.

Поставити оцінку та детально описати проблему в коментарях.

Міністерство закликає підприємців активно використовувати наданою послугою, щоб відгуки стали основою для ухвалення ефективних державних рішень та створення прозорого бізнес-середовища в Україні.

