На "Дія.Бізнес" з'явиться онлайн-кабінет підприємця з персоналізованими програмами

Уряд ухвалив рішення про створення онлайн-кабінету підприємця, який функціонуватиме на базі платформи “Дія.Бізнес”.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 11 червня.

Він зазначив, що малий та середній бізнес отримає доступ до персоналізованих програм підтримки, що дозволить їм розширити власну справу за допомогою держави.

Прем'єр-міністр наголосив, що для розвитку підприємництва вже успішно працює програма "Зроблено в Україні", створюються нові індустріальні парки, запроваджуються програми пільгового кредитування та безповоротних грантів, а також проводиться масштабна дерегуляція та діджиталізація.

"Без сильної економіки не буде коштів для фінансування армії та стійкості нашої держави. Тому постійно працюємо над покращенням бізнес-клімату", — підсумував Шмигаль.

Державна підтримка бізнесу

Нещодавно Мінекономіки схвалило виділення понад 67,5 млн грн для 14 підприємств переробної галузі в межах державної програми “Зроблено в Україні”. Кошти надаються на умовах співфінансування для модернізації та розширення виробництва.

Нагадаємо, 28 українців віком до 25 років за результатами шостої хвилі 2025 року стали переможцями молодіжної грантової програми "Власна справа". Вони отримають 4 млн грн на старт свого бізнесу. Загалом від початку дії програми позитивне рішення про отримання грантів мають 237 молодих підприємців.