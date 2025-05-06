"Власна справа": молоді підприємці отримають на старт бізнесу 34 млн гривень

Ще 28 українців віком до 25 років за результатами шостої хвилі 2025 року стали переможцями молодіжної грантової програми "Власна справа". Вони отримають 4 млн грн на старт свого бізнесу. Загалом від початку дії програми позитивне рішення про отримання грантів мають 237 молодих підприємців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

"Вже 237 молодих українців стали переможцями грантової програми "Власна справа" та отримають 34 млн грн на старт свого бізнесу. За грантові кошти молодь планує реалізувати бізнес-проєкти в дуже різних сферах", — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

За її словами, переможці взяли гранти на відкриття кав’ярні, пекарні, репетиторського центру, школи з вивчення польської мови, боксерського клубу, перукарні, студії манікюру, магазинів жіночого й дитячого одягу та подкаст-студії.

Найбільше грантоотримувачів шостої хвилі молодь з Львівської, Дніпропетровської, Вінницької, Одеської, Рівненської та Чернівецької областей. Жінок та чоловіків серед них порівну, а більшість вже мають досвід підприємницької діяльності.

Умови програми "Власна справа"

За умовами грантової програми для молоді українці віком від 18 до 25 років можуть подати заявку на отримання мікрогранту до 150 тис. грн на започаткування бізнесу. Вони мають зареєструватися як ФОП після отримання позитивного рішення про надання гранту. На них не поширюється зобов’язання створити робочі місця. Впродовж трьох років підприємець має повернути суму гранту у вигляді сплачених до бюджету податків та зборів в процесі бізнес-діяльності. Після цього він може ще раз отримати грант від держави на загальних умовах у розмірі до 250 тис. гривень та зобов'язанням створити не менше 2 робочих місць.

Варто зауважити, що кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються на порталі "Дія" разом з бізнес-планом.

Нагадаємо, у квітні переможцями чергової хвилі програми "Власна справа" стали ще 455 українців. Вони отримали гранти на старт або розширення бізнесу 106 млн грн і вже сплатили до бюджету 7 млрд грн податків та зборів.