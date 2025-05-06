"Власна справа": молодые предприниматели получат на старт бизнеса 34 млн гривен

Еще 28 украинцев в возрасте до 25 лет по результатам шестой волны 2025 стали победителями молодежной грантовой программы “Власна справа”. Они получат 4 млн. грн. на старт своего бизнеса. Всего с начала действия программы положительное решение о получении грантов имеют 237 молодых предпринимателей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

" Уже 237 молодых украинцев стали победителями грантовой программы "Власна справа" и получат 34 млн грн на старт своего бизнеса. За грантовые средства молодежь планирует реализовать бизнес-проекты в очень разных сферах", — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

По ее словам, победители взяли гранты на открытие кофейни, пекарни, репетиторского центра, школы по изучению польского языка, боксерского клуба, парикмахерской, студии маникюра, магазинов женской и детской одежды и подкаст-студии.

Больше грантополучателей шестой волны молодежь из Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Одесской, Ровенской и Черновицкой областей. Женщин и мужчин среди них поровну, а большинство уже имеют опыт предпринимательской деятельности.

Условия программы "Власна справа"

По условиям грантовой программы для молодежи украинцы от 18 до 25 лет могут подать заявку на получение микрогранта до 150 тыс. грн на начало бизнеса. Они должны зарегистрироваться как ФЛП после получения положительного решения о предоставлении гранта. На них не распространяется обязательство сделать рабочие места. В течение трех лет предприниматель должен вернуть сумму гранта в виде уплаченных в бюджет налогов и сборов в процессе бизнес-деятельности. После этого он может еще раз получить грант от государства на общих условиях в размере до 250 тысяч. гривен и обязательством создать не менее 2 рабочих мест.

Следует отметить, что средства гранта можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Заявки на получение гранта подаются на портале "Дія" вместе с бизнес-планом.

Напомним, в апреле победителями очередной волны программы "Власна справа" стали еще 455 украинцев. Они получили гранты на старт или расширение бизнеса 106 млн. грн. и уже уплатили в бюджет 7 млрд. грн. налогов и сборов.