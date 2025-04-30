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"Власна справа": ветераны получат еще 37 млн ​​грн на развитие бизнеса

гривна
Ветераны получат гранты в 37 млн гривен. / Depositphotos

Еще 74 ветерана и вторые из их супругов признаны победителями шестой в 2025 году волны подачи заявлений на гранты. Они получат 37 млн грн на начало или развитие своего бизнеса. От старта программы "Власна справа" грантерами стали более 1500 ветеранов и членов семей участников боевых действий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Государство инвестировало в развитие ветеранского бизнеса через гранты около 700 млн грн. 56% грантеров по этой программе — участники боевых действий, 44% — вторые из их супругов. Каждый третий из грантополучателей берет средства на открытие нового бизнеса", — отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Берта.

По ее словам, чаще всего предприниматели развивают бизнес в сфере переработки, оптовой и розничной торговли.

Среди 74 победителей шестой в 2025 году волны гранты получат 47 участников боевых действий, 27 членов семей ветеранов. Из них 57 победителей получат грант в размере до 500 тыс. грн, 11 – до 250 тыс. грн. грн, 6 – до 1 млн грн.

Больше грантов получат ветераны или вторые из их супругов из Львовской, Киевской, Полтавской, Житомирской областей и города Киева.

На что ветераны могут получить гранты?

Согласно условиям программы, участники боевых действий или люди с инвалидностью в результате войны, вторые из их супругов, а также вторые супруги погибших защитников могут получить следующие гранты:

  • до 250 тыс. до 500 тыс. грн. грн и до 1 млн грн — для ветерана при создании одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;
  • до 250 тыс. грн и до 500 тыс. грн. грн — для второго супруга ветерана/погибшего защитника при создании одного и двух рабочих мест соответственно.

При получении гранта от 500 тыс. грн до 1 млн грн грантер должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 12 месяцев.

Напомним, семь миллиардов гривен налогов уплатили в бюджет участники программы "Собственное дело" .

Автор:
Татьяна Ковальчук