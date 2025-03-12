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Программа "Власна справа" обеспечит создание более 1000 новых рабочих мест: кто получит гранты

Программа "Власна справа" обеспечит создание более 1000 новых рабочих мест: кто получит гранты
В рамках ветеранского направления определены 112 победителей.

Определены победители правительственной программы "Власна справа", которые подавали заявления на получение грантов, в период с 3 по 16 февраля 2025 года. В общей сложности гранты получат 798 предпринимателей, среди которых молодежь и ветераны, что будет способствовать созданию более 1000 новых рабочих мест.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Кто получит гранты

  • 534 предпринимателя получат микрогранты на общую сумму 124 млн грн для начала или развития собственного бизнеса, что позволит создать 862 новых рабочих мест.

Топ-5 сфер, в которых победители уже ведут или планируют начать бизнес:

  1. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта – 36%.
  2. Временное размещение и организация питания – 13%.
  3. Перерабатывающая промышленность – 11%.
  4. Предоставление других видов услуг – 9%.
  5. Здравоохранение и социальная помощь – 7%.

Среди получателей микрогрантов большинство составляют женщины – 58%, мужчины составляют 34%, а еще 8% – это юридические лица.

Лидерами по количеству грантополучателей стали Киевская область (14%), Львовская (13%), Ивано-Франковская (9%), Ровенская (7%) и Харьковская (7%).

Относительно уровня образования, 71% победителей имеют высшее образование, а 16% – среднее специальное (техникум или колледж).

  • 28 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет получат гранты на сумму до 150 тысяч гривен для открытия собственного бизнеса.

Гранты позволят возместить расходы на аренду помещений, закупку оборудования и другие необходимые расходы, которые будут способствовать успешному запуску бизнеса.

  • В рамках ветеранского направления определены 112 победителей. Они получат гранты на общую сумму почти 57 млн. грн, что позволит создать 228 новых рабочих мест.

Среди победителей третьей волны программы 51% – участники боевых действий. Подавляющее большинство грантополучателей имеют высшее образование (68%), а 67% уже действующие предприниматели. Средний размер гранта составляет 509 тыс. грн.

С начала действия ветеранского направления программы в апреле 2023 более 1300 украинцев смогли реализовать свои бизнес-проекты, создав более 2500 новых рабочих мест.

Среди грантополучателей 29% открыли магазины и мастерские, 15% занимаются производством товаров, 15% открыли кафе или кофейни, а еще 9% оказывают различные услуги.

О программе "Власна справа"

Согласно грантовой программе "Власна справа", украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн.

Этот грант доступен как действующим предпринимателям, так и тем, кто не имеет опыта в бизнесе.

  • Для получения гранта на сумму более 75 тыс. обязательным условием является создание 1-2 рабочих мест, в зависимости от размера гранта.
  • Молодые люди до 25 лет   могут получить грант до 150 тыс. грн при регистрации как ФЛП, без требования создавать рабочие места.
  • Предприниматели из Харькова и Харьковской области   имеют возможность получить грант до 300 тыс. грн за создание 1 рабочего места или до 500 тыс. грн за создание 2 рабочих мест.

Грантовые средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, а также аренду помещения. Заявки на грант подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом.

Правительство расширило условия грантовой программы "Власна справа", чтобы поддержать еще больше украинцев в начале или развитии собственного бизнеса. В частности, с 2025 года гранты стали доступны для предпринимателей, занимающихся производством вин, а также было увеличено количество участвующих в программе банков.

Автор:
Ольга Опенько