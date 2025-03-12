Программа "Власна справа" обеспечит создание более 1000 новых рабочих мест: кто получит гранты

Определены победители правительственной программы "Власна справа", которые подавали заявления на получение грантов, в период с 3 по 16 февраля 2025 года. В общей сложности гранты получат 798 предпринимателей, среди которых молодежь и ветераны, что будет способствовать созданию более 1000 новых рабочих мест.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Кто получит гранты

534 предпринимателя получат микрогранты на общую сумму 124 млн грн для начала или развития собственного бизнеса, что позволит создать 862 новых рабочих мест.

Топ-5 сфер, в которых победители уже ведут или планируют начать бизнес:

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта – 36%. Временное размещение и организация питания – 13%. Перерабатывающая промышленность – 11%. Предоставление других видов услуг – 9%. Здравоохранение и социальная помощь – 7%.

Среди получателей микрогрантов большинство составляют женщины – 58%, мужчины составляют 34%, а еще 8% – это юридические лица.

Лидерами по количеству грантополучателей стали Киевская область (14%), Львовская (13%), Ивано-Франковская (9%), Ровенская (7%) и Харьковская (7%).

Относительно уровня образования, 71% победителей имеют высшее образование, а 16% – среднее специальное (техникум или колледж).

28 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет получат гранты на сумму до 150 тысяч гривен для открытия собственного бизнеса.

Гранты позволят возместить расходы на аренду помещений, закупку оборудования и другие необходимые расходы, которые будут способствовать успешному запуску бизнеса.

В рамках ветеранского направления определены 112 победителей. Они получат гранты на общую сумму почти 57 млн. грн, что позволит создать 228 новых рабочих мест.

Среди победителей третьей волны программы 51% – участники боевых действий. Подавляющее большинство грантополучателей имеют высшее образование (68%), а 67% уже действующие предприниматели. Средний размер гранта составляет 509 тыс. грн.

С начала действия ветеранского направления программы в апреле 2023 более 1300 украинцев смогли реализовать свои бизнес-проекты, создав более 2500 новых рабочих мест.

Среди грантополучателей 29% открыли магазины и мастерские, 15% занимаются производством товаров, 15% открыли кафе или кофейни, а еще 9% оказывают различные услуги.

О программе "Власна справа"

Согласно грантовой программе "Власна справа", украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн.

Этот грант доступен как действующим предпринимателям, так и тем, кто не имеет опыта в бизнесе.

Для получения гранта на сумму более 75 тыс. обязательным условием является создание 1-2 рабочих мест, в зависимости от размера гранта.

Молодые люди до 25 лет могут получить грант до 150 тыс. грн при регистрации как ФЛП, без требования создавать рабочие места.

Предприниматели из Харькова и Харьковской области имеют возможность получить грант до 300 тыс. грн за создание 1 рабочего места или до 500 тыс. грн за создание 2 рабочих мест.

Грантовые средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, а также аренду помещения. Заявки на грант подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом.

Правительство расширило условия грантовой программы "Власна справа", чтобы поддержать еще больше украинцев в начале или развитии собственного бизнеса. В частности, с 2025 года гранты стали доступны для предпринимателей, занимающихся производством вин, а также было увеличено количество участвующих в программе банков.