Програма "Власна справа" забезпечить створення понад 1000 нових робочих місць: хто отримає гранти

Визначено переможців урядової програми “Власна справа”, які подавали заяви на отримання грантів, у період з 3 по 16 лютого 2025 року. Загалом гранти отримають 798 підприємців, серед яких молодь і ветерани, що сприятиме створенню понад 1000 нових робочих місць

Про це інформує Урядовий портал.

Хто отримає гранти

534 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 124 млн грн для започаткування чи розвитку власного бізнесу, що дозволить створити 862 нових робочих місць.

Топ-5 сфер, у яких переможці вже ведуть або планують розпочати бізнес:

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту – 36%. Тимчасове розміщення та організація харчування – 13%. Переробна промисловість – 11%. Надання інших видів послуг – 9%. Охорона здоров’я та соціальна допомога – 7%.

Серед отримувачів мікрогрантів більшість становлять жінки – 58%, чоловіки складають 34%, а ще 8% – це юридичні особи.

Лідерами за кількістю грантоотримувачів стали Київська область (14%), Львівська (13%), Івано-Франківська (9%), Рівненська (7%) та Харківська (7%).

Щодо рівня освіти, 71% переможців мають вищу освіту, а 16% – середню спеціальну (технікум або коледж).

28 молодих людей у віці від 18 до 25 років отримають гранти на суму до 150 тисяч гривень для відкриття власного бізнесу.

Гранти дозволять покрити витрати на оренду приміщень, закупівлю обладнання та інші необхідні витрати, які сприятимуть успішному запуску бізнесу.

У рамках ветеранського напрямку визначено 112 переможців. Вони отримають гранти на загальну суму майже 57 млн грн, що дозволить створити 228 нових робочих місць.

Серед переможців третьої хвилі програми 51% – учасники бойових дій. Переважна більшість грантоотримувачів мають вищу освіту (68%), а 67% вже є діючими підприємцями. Середній розмір гранту становить 509 тис. грн.

Від початку дії ветеранського напрямку програми в квітні 2023 року понад 1300 українців змогли реалізувати свої бізнес-проекти, створивши понад 2500 нових робочих місць.

Серед грантоотримувачів 29% відкрили магазини та майстерні, 15% займаються виробництвом товарів, 15% відкрили кафе чи кав’ярні, а ще 9% надають різноманітні послуги.

Про програму "Власна справа"

Згідно з грантовою програмою "Власна справа", українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн.

Цей грант доступний як для діючих підприємців, так і для тих, хто не має досвіду в бізнесі.

Для отримання гранту на суму понад 75 тис. грн обов'язковою умовою є створення 1-2 робочих місць, залежно від розміру гранту.

Молоді люди віком до 25 років можуть отримати грант до 150 тис. грн за умови реєстрації як ФОП, без вимоги створювати робочі місця.

Підприємці з Харкова та Харківської області мають можливість отримати грант до 300 тис. грн за створення 1 робочого місця або до 500 тис. грн за створення 2 робочих місць.

Грантові кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, а також оренду приміщення. Заявки на грант подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом

Уряд розширив умови грантової програми "Власна справа", аби підтримати ще більше українців у започаткуванні чи розвитку власного бізнесу. Зокрема, з 2025 року гранти стали доступні для підприємців, які займаються виробництвом вин, а також було збільшено кількість банків, що беруть участь у програмі.