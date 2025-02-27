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"Власна справа": що змінилося у грантовій програмі з 2025 року
Уряд розширив умови грантової програми "Власна справа", щоб допомогти ще більшій кількості українців започаткувати чи розвинути власний бізнес. Зокрема, з 2025 року гранти доступні для підприємців, які займаються виробництвом вин, а також збільшено кількість банків.
Про це повідомила пресслужба департаменту комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.
Програма "Власна справа" стала ефективним інструментом підтримки малого бізнесу, який уряд запровадив у 2022 році. Понад 23 тисячі підприємців отримали гранти на загальну суму 5,5 млрд гривень та створили понад 40 тисяч робочих місць.
З 2025 року програма буде розширена, щоб ще більше українців могли отримати підтримку для започаткування та розвитку власного бізнесу.
Які зміни у програмі передбачено цьогоріч?
За інформацією департаменту, у 2025 році передбачені наступні зміни у програмі "Власна справа":
- розширено перелік видів діяльності (гранти стали доступними для підприємців, які займаються виробництвом і торгівлею тихими винами та медовими напоями);
- збільшено кількість банків для обслуговування грантів (тепер можна обирати між "ПриватБанком" та "Ощадбанком");
- строк реалізації проєкту збільшено з трьох років до семи (учасники самі можуть визначити термін — 3, 5 або 7 років).
Крім того, ветерани, які успішно реалізували перший грантовий проєкт можуть подати заявку ще на один грант (опція доступна один раз).
Підприємці можуть подати заявки разом із бізнес-планом онлайн через портал "Дія".
Нагадаємо, визначено переможців урядової програми "Власна справа", які подали заявки з 20 січня по 2 лютого 2025 року. За підсумками другої хвилі 340 підприємців отримають мікрогранти на 81 млн грн, що сприятиме створенню 546 нових робочих місць.