"Власна справа": що змінилося у грантовій програмі з 2025 року

Уряд розширив умови грантової програми "Власна справа", щоб допомогти ще більшій кількості українців започаткувати чи розвинути власний бізнес. Зокрема, з 2025 року гранти доступні для підприємців, які займаються виробництвом вин, а також збільшено кількість банків.

Про це повідомила пресслужба департаменту комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.

Програма "Власна справа" стала ефективним інструментом підтримки малого бізнесу, який уряд запровадив у 2022 році. Понад 23 тисячі підприємців отримали гранти на загальну суму 5,5 млрд гривень та створили понад 40 тисяч робочих місць.

З 2025 року програма буде розширена, щоб ще більше українців могли отримати підтримку для започаткування та розвитку власного бізнесу.

Які зміни у програмі передбачено цьогоріч?

За інформацією департаменту, у 2025 році передбачені наступні зміни у програмі "Власна справа":

розширено перелік видів діяльності (гранти стали доступними для підприємців, які займаються виробництвом і торгівлею тихими винами та медовими напоями);

збільшено кількість банків для обслуговування грантів (тепер можна обирати між "ПриватБанком" та "Ощадбанком");

строк реалізації проєкту збільшено з трьох років до семи (учасники самі можуть визначити термін — 3, 5 або 7 років).

Крім того, ветерани, які успішно реалізували перший грантовий проєкт можуть подати заявку ще на один грант (опція доступна один раз).

Підприємці можуть подати заявки разом із бізнес-планом онлайн через портал "Дія".

Нагадаємо, визначено переможців урядової програми "Власна справа", які подали заявки з 20 січня по 2 лютого 2025 року. За підсумками другої хвилі 340 підприємців отримають мікрогранти на 81 млн грн, що сприятиме створенню 546 нових робочих місць.