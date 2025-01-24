У 2025 році на програму "Власна справа" виділено понад 3 млрд грн: скільки бізнесменів отримають підтримку

У 2025 році на програму “Власна справа” виділено понад 3 млрд грн, що дозволить надати грантову підтримку 15 тис. українців.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Зазначається, що у 2024 році 1 000 українців стали переможцями програми "Власна Справа" та отримають гранти на створення або розвиток бізнесу на суму 2,6 млрд грн.

Це на 1,5 тисячі більше грантерів, ніж у 2023 році.

Очікується, що цього року ще більше підприємців скористаються державною підтримкою. Для реалізації програми уряд виділив понад 3 млрд грн, і гранти отримають близько 15 000 українців, підкреслила Бережна.

Про переможців у 2024 році

У 2024 році серед отримувачів мікрогрантів 62% складали жінки, а 38% — чоловіки.

Найбільше грантоотримувачів зареєстровано у Львівській (1,2 тис.), Київській (761), Івано-Франківській (748), Рівненській (709), Вінницькій (613) областях та в місті Києві (871).

Більшість отримувачів грантів планують використовувати кошти для придбання обладнання, яке необхідне для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть грантери 2024 року, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів;

тимчасове розміщування й організація харчування;

переробна промисловість;

надання інших видів послуг;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги.

Про "Власну справу"

Згідно з грантовою програмою "Власна справа»", українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн.

Цей грант доступний як для діючих підприємців, так і для тих, хто не має досвіду в бізнесі.

Для отримання гранту на суму понад 75 тис. грн обов'язковою умовою є створення 1-2 робочих місць, залежно від розміру гранту.

Молоді люди віком до 25 років можуть отримати грант до 150 тис. грн за умови реєстрації як ФОП, без вимоги створювати робочі місця.

Підприємці з Харкова та Харківської області мають можливість отримати грант до 300 тис. грн за створення 1 робочого місця або до 500 тис. грн за створення 2 робочих місць.

Грантові кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, а також оренду приміщення.

Заявки на грант подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом.

Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Delo.ua повідомляло, що на грантові кошти бренд крафтової продукції з лаванди закупив обладнання для догляду за полем і обробки сировини.