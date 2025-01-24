- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В 2025 году на программу "Власна справа" выделено более 3 млрд грн: сколько бизнесменов получат поддержку
В 2025 году на программу "Власна справа" выделено более 3 млрд грн, что позволит оказать грантовую поддержку 15 тыс. грн. украинцев.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.
Отмечается, что в 2024 году 1000 украинцев стали победителями программы "Власна справа" и получат гранты на создание или развитие бизнеса на сумму 2,6 млрд грн.
Это на 1,5 тысяч больше грантеров, чем в 2023 году.
Ожидается, что в этом году еще больше предпринимателей воспользуется государственной поддержкой. Для реализации программы правительство выделило более 3 млрд грн, и гранты получат около 15 тысяч украинцев, подчеркнула Бережная.
О победителях в 2024 году
В 2024 году среди получателей микрогрантов 62% составляли женщины, а 38% — мужчины.
Больше грантополучателей зарегистрировано во Львовской (1,2 тыс.), Киевской (761), Ивано-Франковской (748), Ровенской (709), Винницкой (613) областях и в Киеве (871).
Большинство получателей грантов планируют использовать средства для приобретения оборудования, необходимого для ведения бизнеса.
Самыми популярными сферами, в которых будут работать грантеры 2024 года,:
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств;
- временное размещение и организация питания;
- перерабатывающая промышленность;
- предоставление других видов услуг;
- здравоохранение и оказание социальной помощи.
О программе "Власна справа"
Согласно грантовой программе "Власна справа", украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн.
Этот грант доступен как действующим предпринимателям, так и тем, кто не имеет опыта в бизнесе.
Для получения гранта на сумму более 75 тысяч. обязательным условием является создание 1-2 рабочих мест, в зависимости от размера гранта.
Молодые люди до 25 лет могут получить грант до 150 тыс. грн при регистрации как ФЛП, без требования создавать рабочие места.
Предприниматели из Харькова и Харьковской области могут получить грант до 300 тыс. грн за создание 1 рабочего места или до 500 тыс. грн. грн за создание 2 рабочих мест.
Грантовые средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, а также аренду помещения.
Заявки на грант подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом.
Администрирует программу Государственная служба занятости.
Delo.ua сообщало, что на грантовые средства бренд крафтовой продукции из лаванды закупил оборудование по уходу за полем и обработке сырья.