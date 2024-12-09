"єРобота": на грантовые средства бренд крафтовой продукции из лаванды закупил оборудование

С июля 2022 года правительство запустило проект "єРобота", наиболее популярной среди украинцев является программа микрогрантов "Власна справа", которая дает возможность получить до 250 тысяч гривен. Программой воспользовался бренд крафтовой продукции и получил грант на оборудование по уходу за полем и обработки сырья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Что известно о бренде крафтовой продукции из лаванды

Отмечается, что идея создать собственное лавандовое поле возникла у Анны Збинской еще тогда, когда лаванда не была популярной в Украине. В 2020 году Анна взорвала первые насаждения, что стало началом ее крафтового бизнеса – @lavand_anna.

Сегодня лавандовое дело имеет несколько направлений:

· Летом поле превращается в место для фотосессий и прогулок.

· Осенью и весной предпринимательница продает саженцы лаванды, давая возможность каждому создать свой ароматный уголок.

Продукция и концепция бизнеса

Продукцию можно купить в любое время года. Это – эфирные масла, соевые свечи, мыло-скрабы и другие натуральные изделия.

Бизнес-концепция базируется на принципах натуральности и экологичности. Лаванда произрастает в экологически чистом регионе, вдали от мегаполисов и промышленности.

Получение гранта от программы "Собственное Дело" стало толчком для развития бизнеса. Благодаря поддержке государства Анна смогла приобрести оборудование по уходу за полем и обработке сырья.

Правительственный проект "єРобота"

Правительство запустило проект "єРобота" как часть инициативы "Сделано в Украине". Это приложение предлагает различные гранты для стимулирования бизнеса и создания рабочих мест.

Ключевые направления - это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов ветеранам и вторым супругам, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса.