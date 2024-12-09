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"єРобота": на грантові кошти бренд крафтової продукції з лаванди закупив обладнання
З липня 2022 року Уряд запустив проєкт “єРобота", найбільш популярною серед українців є програма мікрогрантів "Власна справа", яка дає можливість отримати до 250 тисяч гривень. Програмою скористався бренд крафтової продукції та отримав грант на обладнання для догляду за полем і обробки сировини. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Що відомо про бренд крафтової продукції з лаванди
Зазначається, що ідея створити власне лавандове поле виникла у Анни Збінської ще тоді, коли лаванда не була популярною в Україні. У 2020 році Анна висадила перші насадження, що стало початком її крафтового бізнесу – @lavand_anna.
Сьогодні лавандова справа має кілька напрямків:
· Влітку поле перетворюється на місце для фотосесій та прогулянок.
· Восени та навесні підприємиця продає саджанці лаванди, даючи можливість кожному створити власний ароматний куточок.
Продукція та концепція бізнесу
Продукцію можна купити в будь-яку пору року. Це - ефірні олії, соєві свічки, мило-скраби та інші натуральні вироби.
Концепція бізнесу базується на принципах натуральності та екологічності. Лаванда росте в екологічно чистому регіоні, далеко від мегаполісів і промисловості.
Отримання гранту від програми "Власна Справ" стало поштовхом для розвитку бізнесу. Завдяки підтримці держави Анна змогла придбати обладнання для догляду за полем і обробки сировини.
Урядовий проєкт "єРобота"
Уряд запустив проєкт "єРобота" як частину ініціативи "Зроблено в Україні". Ця програма пропонує різноманітні гранти для стимулювання бізнесу та створення робочих місць.
Ключові напрямки - це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів ветеранам та другому з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.