"єРобота": український бренд дерев'яних пазлів розширив виробництво завдяки грантам

Із липня 2022 року уряд запустив проєкт “єРобота”, який надає безповоротні гранти для старту або розвитку бізнесу. Завдяки грантовій програмі “Власна справа” бренд дерев'яних пазлів Woods Story розширив виробничі потужності та оптимізував свої процеси. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Що відомо про бренд пазлів Woods Story

У 2020 році, під час карантину, Вікторія Ридаш разом із чоловіком Михайлом вирішили створити щось унікальне для цікавого дозвілля. Працюючи в мережі магазинів електроніки, вони шукали спосіб урізноманітнити вільний час. Михайло захопився роботою з деревом, і це хобі перетворилося на спільний проєкт.

Їхня ідея була простою: створити продукт, який не лише розвиває інтелект, а й допомагає відволіктися в умовах ізоляції.

Так народилася перша колекція фігурних дерев’яних пазлів у формі тварин, що стала основою бренду Woods Story. Вони одними з перших в Україні запатентували власну торгову марку для дерев’яних пазлів.

Зазначається, що більшість етапів виробництва виконується вручну. Для створення пазлів використовують лише високоякісну деревину, а зображення наносять за допомогою сучасного УФ-друку.

Як грантова допомогла Woods Story вийти на ринок

Спочатку підприємці створювали вироби для себе, але після численних позитивних відгуків вирішили вийти на ринок.

Завдяки грантовій підтримці програми "Власна справа" бренд Woods Story зміг придбати лазерний верстат та необхідні матеріали, що дало змогу масштабувати виробництво. Команда також поповнилася двома новими співробітниками, що значно покращило виробничі процеси.

Сьогодні Woods Story співпрацює зі студією Warner Bros. та є єдиним в Україні виробником ліцензійних дерев'яних пазлів за мотивами популярних франшиз "Harry Potter" і "Game of Thrones".

Delo.ua раніше повідомляло, що уряд запустив проєкт "єРобота" як частину ініціативи "Зроблено в Україні". Ця програма пропонує різноманітні гранти для стимулювання бізнесу та створення робочих місць.