Майже 10 тисяч українців стали переможцями програми "Власна справа" з початку 2024 року

За підсумками 22-ї хвилі програми “Власна Справа” визначено 438 нових переможців, які отримають гранти на старт або розвиток бізнесу на суму 106 млн грн. З початку цього року майже 10 тисяч осіб стали переможцями програми, і держава інвестує в їхній бізнес 2,5 млрд грн. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

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Вона зазначила, що завдяки грантам створено тисячі нових компаній. В свою чергу, підприємства збільшили обсяги виробництва, розширили асортимент продукції чи послуг і освоїли нові напрямки діяльності. Так, було відкрито понад 18 тисяч нових робочих місць у різних галузях і регіонах країни.

Серед отримувачів мікрогрантів двадцять другої хвилі 57% становлять жінки, 33% — чоловіки, а 10% — юридичні особи. 70% отримувачів мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської (54), Київської (35), Житомирської (34), Рівненської (32), Харківської (30) областей.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці двадцять другої хвилі, є:

· оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 156 людей;

· тимчасове розміщування й організація харчування – 69 людей;

· переробна промисловість — 53 людей;

· надання інших видів послуг – 42 людей;

· охорона здоров’я та надання соціальної допомоги - 36 людей.

Що відомо про програму "Власна справа"

В рамках грантової програми "Власна справа" українці можуть отримати мікрогранти від 50 до 250 тис. грн.

Програма доступна як для діючих підприємців, так і для осіб без досвіду ведення бізнесу.

Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою є створення 1-2 робочих місць, залежно від розміру гранту.

Українці віком до 25 років можуть отримати грант до 150 тис. грн, при цьому вони зобов'язані зареєструватися як ФОП, але вимога створювати робочі місця для них не є обов'язковою.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Delo.ua повідомляло, що 10 українців віком до 25 років стали першими переможцями молодіжної складової грантової програми "Власна справа" та отримають півтора мільйона гривень на старт свого бізнесу.