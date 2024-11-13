Молоді підприємці вже отримали перші 10 грантів на започаткування бізнесу

10 українців віком до 25 років стали першими переможцями молодіжної складової грантової програми "Власна Cправа" та отримають півтора мільйона гривень на старт свого бізнесу.

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Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона розповіла, що за підтримки держави ці молоді люди зможуть започаткувати свій бізнес та реалізуватись у підприємництві.

Зокрема, молоді підприємці планують займатись виробництвом одягу й аксесуарів, кондитерських виробів, торгівлею меблів і товарів для дому, відкрити манікюрний кабінет, фітнес-центр.

Нагадаємо, що українські підприємці віком до 25 років можуть подавати заявки на отримання грантів до 150 тис. гривень на відкриття власного бізнесу у межах програми "Власна справа". Така послуга доступна на порталі "Дія".

Грант для молоді не має вимоги створення нових робочих місць. Після ухвалення позитивного рішення щодо виділення гранту лише необхідно відкрити ФОП. Також варто зауважити, що нові умови діють для молодих людей, які ще не мають ФОП.

Через три роки такі підприємці зможуть ще раз отримати грант від держави — вже за програмою "Власна справа" на загальних умовах. На сьогодні — це 250 тис. гривень за умови створення не менше двох робочих місць.

443 підприємці отримають 107 млн грн на розвиток свого бізнесу

Також очільниця Мінекономіки повідомила, що за підсумками 21 хвилі програми визначено 443 переможці, які отримають гранти на 107 млн грн.

Серед отримувачів мікрогрантів двадцять першої хвилі - 58% жінок, 34% чоловіків та 8% юридичних осіб. 75% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської (47), Харківської (35), Київської (35), Вінницької (29) областей, а також Києва (39).

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці двадцять першої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 157 людей;

тимчасове розміщування й організація харчування – 65 людей;

переробна промисловість — 61 людей;

надання інших видів послуг – 46 людей.

Загалом за понад два роки дії грантової програми її переможцями стали вже майже 21 000 українців. В розвиток їхнього бізнесу держава інвестує 5 млрд грн. Це тисячі малих та середніх підприємств, які працюють, створюють робочі місця, сплачують податки, зміцнюють економіку.

Про програму "Власна справа"

Нагадаємо, за грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.