Учасники програми "Власна справа" сплатили 4 млрд грн податків

У рамках програми "Власна справа" держава підтримує українських підприємців, інвестуючи у розвиток їхніх бізнесів. За результатами двадцятої хвилі програми визначено загалом 421 переможця, які отримають гранти на загальну суму 101 млн грн.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Від початку дії програми її учасниками стали вже 20,4 тисячі українців, а загальний обсяг державних інвестицій у їхній бізнес сягнув 5 млрд грн. Завдяки цій підтримці до бюджету було повернуто майже 4 млрд грн у вигляді податків та зборів.

За її словами, за понад два роки дії програми "Власна справа" підприємці створили близько 40 тисяч нових робочих місць у різних галузях, відкривши нові підприємства або розширивши свої потужності. 75% інвестицій уже повернуто до бюджету у вигляді податків і зборів.

Серед переможців останньої хвилі 63% становлять жінки, а найбільше грантоотримувачів походять із Львівської (47 осіб), Івано-Франківської (31), Сумської (28), Київської (27) областей, а також Києва (46). Більшість учасників планують використати кошти на придбання необхідного обладнання.

Найпопулярнішими сферами для нових підприємців стали:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту — 146 грантоотримувачів;

переробна промисловість — 60;

тимчасове розміщування й організація харчування — 53;

інші послуги — 50.

Відомо, що програма "Власна справа" надає мікрогранти від 50 до 250 тис. грн, які можуть бути використані на закупівлю обладнання, сировини, оренду приміщень тощо. Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і новачки без досвіду.

Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов’язковою умовою є створення робочих місць. Заявки подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом.

Програма є частиною урядового проєкту "єРобота", який сприяє підприємництву та створенню робочих місць, охоплюючи також підтримку ветеранів, переробних підприємств, садівництва та тепличного господарства.

Нагадаємо, за підсумками останньої двадцятої хвилі ще 11 ветеранів та других з їхнього подружжя отримають 6,7 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу.