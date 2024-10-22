Молоді бізнесмени можуть отримати до 150 тис. грн: як податися на грант

Українські підприємці віком до 25 років вже можуть подавати заявки на отримання грантів до 150 тис. гривень на відкриття власного бізнесу у межах програми "Власна справа". Така послуга доступна на порталі "Дія".

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Створюємо умови для того, аби молодь могла реалізувати свої бізнес-ідеї. Гранти для молоді у межах програми "Власна справа" вже доступні через портал "Дія". Якщо вам до 25 років, подавайте заявку на програму та отримуйте до 150 тис. грн на свій бізнес", - заявила очільниця Мінекономіки.

Вона додала, що грант для молоді не має вимоги створення нових робочих місць. Після ухвалення позитивного рішення щодо виділення гранту лише необхідно відкрити ФОП. Також варто зауважити, що нові умови діють для молодих людей, які ще не мають ФОП.

Як подати заявку на грант

Для того, щоб податися на грант, необхідно:

зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі "Дія";

заповнити онлайн-заявку;

прикріпити бізнес-план за формою;

підписати електронним підписом та відправити.

Рішення про надання гранту ухвалюється Державним центром зайнятості. Оцінюється репутація, бізнес-план та інша інформація, а також проводиться інтерв'ю з кожним кандидатом.

За словами міністерки економіки, через три роки такі підприємці зможуть ще раз отримати грант від держави — вже за програмою "Власна справа" на загальних умовах. На сьогодні — це 250 тис. гривень за умови створення не менше двох робочих місць.

За понад два роки роботи програми "Власна справа" підприємці отримали від держави понад 20 тисяч грантів на розвиток бізнесу на майже 5 мільярдів гривень.

Про програму "Власна справа"

Нагадаємо, за грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

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