82 ветерани та члени їхніх родин отримають 42 млн грн на розвиток свого бізнесу

Ще 82 ветерани та другі з їхнього подружжя визнані переможцями за підсумками дев’ятнадцятої у 2024 році хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів. Вони отримають 42 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що серед 82 переможців дев’ятнадцятої хвилі подачі заяв на гранти - 47 учасників бойових дій, 35 членів родин ветеранів.

68 переможців отримають грант розміром до 500 тис. грн, 7 — до 250 тис. грн, 7 — до 1 млн грн.

Повідомляється, що найбільше грантоотримувачів знаходиться в Київській, Хмельницькій, Львівській, Полтавській областях.

Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати бізнес грантоотримувачі — оптова та роздрібна торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщування й організація харчування.

Загалом від старту ветеранського компоненту грантової програми "Власна справа" ветерани та члени родин учасників бойових дій отримають гранти на 540 млн грн.

Як розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, вже визначено 1150 переможців ветеранського компоненту програми "Власна справа". Розвиваючи свій бізнес, підприємці-ветерани створять понад 2 тисячі робочих місць в усіх регіонах країни.

Які умови отримання гранту

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн — для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн — для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

При отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Подати заявку на грант можна за посиланням.

Нагадаємо, в рамках сімнадцятої хвилі подачі заяв на гранти у 2024 році 39 ветеранів та членів їхніх родин були визнані переможцями і отримають 19 млн грн на розвиток або започаткування власного бізнесу.