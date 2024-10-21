82 ветерана и члены их семей получат 42 млн грн на развитие своего бизнеса

Еще 82 ветерана и вторые из их супругов признаны победителями по итогам девятнадцатой в 2024 году волны подачи заявлений на гранты для ветеранов. Они получат 42 млн грн на начало или развитие своего бизнеса.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Среди 82 победителей девятнадцатой волны подачи заявлений на гранты — 47 участников боевых действий, 35 членов семей ветеранов.

68 победителей получат грант в размере до 500 тыс. грн, 7 — до 250 тыс. грн, 7 — до 1 млн грн.

Сообщается, что больше всего грантополучателей находится в Киевской, Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях.

Самые популярные сферы, в которых планируют развивать бизнес грантополучатели — оптовая и розничная торговля, перерабатывающая промышленность, временное размещение и организация питания.

В общей сложности от старта ветеранского компонента грантовой программы "Собственное дело" ветераны и члены семей участников боевых действий получат гранты на 540 млн грн.

Как рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, уже определены 1150 победителей ветеранского компонента программы "Собственное дело". Развивая свой бизнес, предприниматели-ветераны создадут более 2 тысяч рабочих мест во всех регионах страны.

Какие условия получения гранта

Согласно условиям программы, участники боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, а также второй из их супругов могут получить следующие гранты:

до 250 тыс. грн, до 500 тыс. грн и до 1 млн грн — для ветерана при создании одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;

до 250 тыс. грн и до 500 тыс. грн — для второго супруга ветерана при создании одного и двух рабочих мест соответственно.

При получении гранта от 500 тыс. грн до 1 млн грн ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 3 лет. Кроме того, такой грант предоставляется при софинансировании с получателем в соотношении 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

Подать заявку на грант можно по ссылке.

Напомним, в рамках семнадцатой волны подачи заявлений на гранты в 2024 году 39 ветеранов и членов их семей были признаны победителями и получат 19 млн грн на развитие или начало собственного бизнеса.