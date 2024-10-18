Поддержка украинского бизнеса: какие возможности открывает стратегия развития малого и среднего предпринимательства

Полномасштабная война России против Украины создала серьезные вызовы для украинского бизнеса, особенно для малого и среднего предпринимательства. Снижение спроса на продукцию, недостаток финансирования, логистические трудности, повреждение активов, энергетическая нестабильность – и это далеко не полный список проблем, с которыми пришлось столкнуться.

Несмотря на это, украинские предприниматели не сдались, продемонстрировав феномен военной устойчивости. Они продолжили работу и оказывать качественные услуги, сохранили рабочие места и планируют дальнейшее развитие. Многие переместили компании в более безопасные регионы, обеспечили психологическую поддержку работникам и даже приобщились к волонтерской деятельности. Это явилось источником объединения, укрепляя связь между работниками и руководством.

Малый и средний бизнес — это люди, которые верят в свою страну, ее неизбежную победу и готовы при всем том строить свое дело дома. Люди, благодаря которым наша экономика после падения почти на 30% в первый год полномасштабной войны, начала восстанавливаться темпами, в которые не верили даже оптимисты. 90% бизнесов с начала вторжения уже снова работают. И сейчас именно МПБ обеспечивает 80% всех рабочих мест в стране.

Однако даже феноменально устойчивым людям требуется поддержка. Мы как экономический блок Правительства совместно с Минцифры разработали Стратегию восстановления, устойчивого развития и цифровой трансформации малого и среднего предпринимательства до 2027 года.

Мы часто слышим жалобы от бизнеса, что дальнейшие шаги правительства непонятны. Особенность Стратегии МСП именно в том, что все наши действия прописаны здесь . Это максимально практичный и понятный документ с четкими сроками выполнения, реализация которого будет подкреплена финансированием международных партнеров.

"Дорожная карта" развития украинского малого и среднего бизнеса на ближайшие четыре года

Эта стратегия – это "дорожная карта" развития украинского бизнеса на ближайшие четыре года. Она согласована с бизнесом и поддержана международными партнерами. Учтен и региональный аспект. В финальном тексте мы пытались учесть позиции всех заинтересованных сторон. Для этого провели встречи с представителями общественных организаций, бизнес объединений, аналитических центров, областных государственных администраций и международных партнеров. Ибо главная задача Стратегии – создать условия для развития МСП и дать партнерам ориентиры, куда лучше всего инвестировать как сейчас, так и во время послевоенного восстановления.

Документ согласовывается с Планом для Ukraine Facility и дополняет его. К примеру, детализирует направления развития украинской экономики, такие как создание сложных цепей добавленной стоимости и развитие перерабатывающей промышленности. Это одно из требований в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

То есть это комплексный документ со стратегическим видением развития малого и среднего бизнеса, содержащий как аналитику проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, так и инструменты для их решения.

Четыре цели Стратегии МСП:

Первая цель – ответ на ключевой запрос украинских предпринимателей – возобновление и облегчение ведения бизнеса. Здесь первоочередные потребности, озвученные бизнесом, – доступ к финансированию и дерегуляция. В разрезе этих потребностей имеем наработки.

Это, в первую очередь, правительственные программы в рамках политики "Сделано в Украине": "Доступные кредиты 5-7-9", гранты, в частности "Собственное дело", гранты для ветеранов и ветеранок, гранты для перерабатывающих предприятий.

Из новых направлений, где мы сейчас активно работаем, – более широкое привлечение МСП к публичным закупкам, онлайн-инструменты для создания бизнес-планов, возможности для подачи заявлений о возмещении ущерба, потерь или ущерба в результате боевых действий, популяризация альтернативных источников финансирования, таких как краудфандинг., факторинг, лизинг Также в Стратегии предлагается внедрение и развитие рынка зеленых облигаций в сфере возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

Еще одним важным финансовым стимулом является создание системы страхования от военных рисков, включая законодательное регулирование этого вопроса. Обеспечить доступ МСП к имеющимся страховым возможностям от MIGA, DFC, иностранным и украинским ЭКА, а также внедрить новые.

Для облегчения работы МСП, кроме масштабной дерегуляции, реформы системы госнадзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, обеспечения прозрачной кадровой политики БЭБ, ГНС и Гостаможслужбы, Стратегия предлагает новые инструменты: упрощение процесса банкротства, содействие использованию предпринимателями "второго шанса", инновационные каналы коммуникации с властью. Уже заработала онлайн платформа "єДозвіл", которая позволяет предпринимателям оформить лицензии и разрешения онлайн. Также мы запустили систему "Пульс" для сбора обратной связи от бизнеса о взаимодействии с государством.

Кроме того, в стратегии предусмотрено введение регуляторной песочницы, когда компании имеют такое взаимодействие с регулятором, что могут, например, безопасно тестировать инновационные продукты, не ожидая лицензий. Это создаст благоприятные условия для разработчиков искусственного интеллекта.

Вторая цель стратегии – способствовать инновационному развитию, цифровой трансформации и зеленому переходу. Именно технологичность и инновации позволят украинским бизнесам быстрее расти и конкурировать на глобальных рынках, создавать большую добавленную стоимость, компенсировать дефицит кадров, нехватку доступа капитала, ресурсов, преодолевать военные вызовы.

Этому будут способствовать бизнес-акселераторы, бизнес-инкубаторы, отраслевые кластеры и научные парки, а развитию регионов – внедрение разумной специализации (SMART-Specialisation или S3). Этот подход возник и внедряется в ЕС. Он состоит в сочетании научных и инновационных преимуществ того или иного региона с требованиями бизнеса, чтобы максимально раскрыть его потенциал и конкурентоспособность.

Цифровизация бизнес-процессов в МСП позволит снизить затраты, создать более эффективные предприятия, а также обеспечить лучший опыт пользования услугами для потребителей. И, конечно, это также вопрос кибербезопасности и отказ от российского программного обеспечения. К примеру, внедрение электронных счетов (e-Invoicing) позволит избежать штрафов, облегчит получение налоговых скидок, а также будет способствовать интеграции Украины в ЕС и усилению способности конкурировать на европейском рынке.

Зеленая трансформация – еще одна цель стратегии. Это как внедрение экоиндустриальных парков, построенных по принципу циркулярной экономики, так и запуск онлайн-инструментов, чтобы МСП могли самостоятельно проводить самооценку своего углеродного следа . Кроме того, программы профессиональных энергоаудитов и субсидий помогут повысить энергоэффективность МСП.

Третья цель – развитие человеческого капитала и предпринимательской культуры. Из-за внутренней миграции и выезда специалистов за границу бизнес столкнулся с дефицитом кадров. Опросы показывают, что 58% бизнесов называют это проблемой номер один.

Стратегия МСП направлена на то, чтобы помочь в решении этой проблемы. Это и развитие дуального образования, когда еще во время учебы человек практикуется на реальном производстве, а также запуск программ поддержки украинцев, которые готовы вернуться домой из-за рубежа.

Кроме того, мы уже начали строить сеть центров поддержки малого и среднего бизнеса "Сделано в Украине" на базе Госслужбы занятости. Реализуем программы обучения и переобучения, включая Центры профтехобразования ГСЗ. Также украинцы могут получить ваучер на обучение — это, по сути, почти 30 тысяч гривен на получение выбранной профессии. Существуют десятки учебных программ, как государственных, так и совместных проектов с партнерами, таких как школа водитель строительной техники.

Кроме того, Стратегия предполагает развитие ответственного и социального предпринимательства. Когда молодежь, люди 50+, женщины, ветераны и ветеранки, люди с инвалидностью, ВПЛ имеют условия для создания своего бизнеса. Формирование культуры предпринимательства позволит усилить экономические возможности страны. Потому что новые бизнесы – это новые рабочие места и поступления в бюджет.

Четвертая цель – повышение конкурентоспособности и увеличение экспорта. Это также цель политики "Сделано в Украине".

Украинские товары, в частности, производимые малым и средним бизнесом, должны появляться на полках магазинов за рубежом. Здесь доступны инструменты экспортно-кредитного агентства. Работаем над торговыми соглашениями с партнерами, чтобы у наших предпринимателей был максимальный доступ на иностранные рынки.

Ожидаем также подписание Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA), известного как "промышленный безвиз".

Также в рамках Стратегии планируется сотрудничество с Entreprise Europe Network, Erasmus for Young Entrepreneurs, европейскими кластерами, платформами Etsy и Amazon и расширением деятельности ЭКА.

Что изменится благодаря реализации Стратегии МСП?

Благодаря внедрению Стратегии в Украине ожидаются значительные улучшения в ближайшие четыре года:

Рост бизнеса: Продажи малого и среднего бизнеса должны увеличиться на треть, достигнув 10,65 триллиона гривен. Доля МСП в экономике также вырастет, составляя 74% от общей добавленной стоимости.

Улучшение условий для бизнеса: Индекс экономической свободы, измеряющий легкость ведения бизнеса, должен вырасти на 14 пунктов, достигнув уровня 75+ из 100.

Финансовая стабильность: Доля проблемных кредитов для МСП должна снизиться на 20%. Также будет снижено количество компаний, сталкивающихся с нехваткой капитала, до 10%.

Инновации и наука: вклад научных разработок в ВВП должен возрасти, а количество компаний, занимающихся инновациями, почти удвоится до 4500. Украина поднимется в рейтинге инноваций Global Innovation Index до 47 места (улучшить позиции на 10 пунктов).

Экспорт и окружающая среда: Количество экспортеров вырастет до более чем 35 тысяч, а объемы экспорта достигнут 60 миллиардов евро, из которых 35 миллиардов евро будут направлены в ЕС. Кроме того, увеличится уровень переработки отходов, а безработица снизится до 11%.

Стратегия была разработана с привлечением экспертной поддержки в рамках проекта Good Governance Fund «Ревитализация бизнеса для устойчивого роста», финансируемого UK International Development от правительства Великобритании. Имплементаторы проекта — Abt Global и Киевская Школа Экономики.