Молодые бизнесмены могут получить до 150 тыс. грн: как податься на грант

Украинские предприниматели в возрасте до 25 лет уже могут подавать заявки на получение грантов до 150 тыс. гривен на открытие собственного бизнеса в рамках программы "Власна Справа". Такая услуга доступна на портале "Дія".

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Создаем условия для того, чтобы молодежь могла реализовать свои бизнес-идеи. Гранты для молодежи в рамках программы "Власна Справа" уже доступны через портал "Дія". Если вам до 25 лет, подавайте заявку на программу и получайте до 150 тыс. грн на свой бизнес", — заявила глава Минэкономики.

Она добавила, что грант для молодежи не требует создания новых рабочих мест. После принятия положительного решения по выделению гранта необходимо открыть ФЛП. Также стоит заметить, что новые условия действуют для молодых людей, у которых еще нет ФЛП.

Как подать заявку на грант

Для того чтобы податься на грант, необходимо:

зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале "Дія";

заполнить онлайн-заявку;

прикрепить бизнес-план по форме;

подписать электронной подписью и отправить.

Решение о предоставлении гранта принимается Государственным центром занятости. Оценивается репутация, бизнес-план и другая информация, а также интервью с каждым кандидатом.

По словам министра экономики, через три года такие предприниматели смогут еще раз получить грант от государства уже по программе "Власна Справа" на общих условиях. На сегодняшний день — это 250 тыс. гривен при создании не менее двух рабочих мест.

За два года работы программы "Власна Справа" предприниматели получили от государства более 20 тысяч грантов на развитие бизнеса на почти 5 миллиардов гривен.

О программе "Власна Справа"

Напомним, по грантовой программе "Власна Справа" украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Для получения гранта более 75 тыс. грн. обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

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