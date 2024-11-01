Участники программы "Собственное дело" уплатили 4 млрд грн налогов

В рамках программы "Собственное дело" государство поддерживает украинских предпринимателей, инвестируя в развитие их бизнесов. По результатам двадцатой волны программы определен в общей сложности 421 победитель, который получит гранты на общую сумму 101 млн грн.

Об этом сообщила министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

С начала действия программы ее участниками стали уже 20,4 тысяч украинцев, а общий объем государственных инвестиций в их бизнес достиг 5 млрд грн. Благодаря этой поддержке в бюджет было возвращено около 4 млрд грн в виде налогов и сборов.

По ее словам, за более чем два года действия программы "Собственное дело" предприниматели создали около 40 тысяч новых рабочих мест в разных отраслях, открыв новые предприятия или расширив свои мощности. 75% инвестиций уже возвращено в бюджет в виде налогов и сборов.

Среди победителей последней волны 63% составляют женщины, а больше всего грантополучателей происходят из Львовской (47 человек), Ивано-Франковской (31), Сумской (28), Киевской (27) областей, а также Киева (46). для приобретения необходимого оборудования.

Самыми популярными сферами для новых предпринимателей стали:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта — 146 грантополучателей;

перерабатывающая промышленность — 60;

временное размещение и организация питания — 53;

другие услуги — 50.

Известно, что программа "Собственное дело" предоставляет микрогранты от 50 до 250 тыс. грн, которые могут быть использованы для закупки оборудования, сырья, аренды помещений и т.д. Подать заявку могут как действующие предприниматели, так и новички без опыта.

Для получения гранта более 75 тыс. грн. обязательным условием является создание рабочих мест. Заявки подаются через портал "Действие" вместе с бизнес-планом.

Программа является частью правительственного проекта "еРабота", способствующего предпринимательству и созданию рабочих мест, охватывая также поддержку ветеранов, перерабатывающих предприятий, садоводства и тепличного хозяйства.

Напомним, по итогам последней двадцатой волны еще 11 ветеранов и других супругов получат 6,7 млн грн на начало или развитие своего бизнеса.