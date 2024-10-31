11 ветеранов и членов их семей получат 6,7 млн грн на развитие своего бизнеса

Еще 11 ветеранов и их супругов признаны победителями по итогам двадцатой в 2024 году волны подачи заявлений на гранты для ветеранов. Они получат 6,7 млн грн на начало или развитие своего бизнеса.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Отмечается, что среди 11 победителей двадцатой волны подачи заявлений на гранты – 8 участников боевых действий, 3 члена семей ветеранов.

Из них 7 победителей получат грант в размере до 500 тыс. грн, 3 — до 1 млн грн, 1 — до 250 тыс. грн.

Больше всего грантополучателей — из Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой областей. Самые популярные сферы, в которых планируют развивать бизнес-грантополучатели — оптовая и розничная торговля, перерабатывающая промышленность.

В общей сложности от старта ветеранского компонента грантовой программы "Собственное дело" ветераны и члены семей участников боевых действий получат гранты на 550 млн грн.

По словам Бережной, с начала действия ветеранского компонента программы "Власна справа" уже 1159 ветеранов и членов их семей стали победителями. Большинство грантополучателей — 57% — это участники боевых действий, 43% победителей — вторые из их супругов.

Чаще всего по этой программе берут грант в размере до 500 тысяч гривен. Больше всего инвестируют в развитие бизнеса в перерабатывающей промышленности, а также в сфере оптовой и розничной торговли. Реализуя свои бизнес-проекты, предприниматели создадут более 2 тысяч рабочих мест во всех регионах страны.

Какие условия получения гранта

Согласно условий программы, участники боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, а также второй из их супругов могут получить следующие гранты:

до 250 тыс. до 500 тыс. грн. грн и до 1 млн грн — для ветерана при создании одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;

до 250 тыс. грн и до 500 тыс. грн — для второго супруга ветерана при создании одного и двух рабочих мест соответственно.

При получении гранта от 500 тыс. грн до 1 млн грн ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 3 лет. Кроме того, такой грант предоставляется при софинансировании с получателем в соотношении 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

Подать заявку на грант можно по ссылке.

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