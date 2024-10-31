Гранты для предпринимателей на $1000 для развития на Etsy – спрос почти в четыре раза превысил предложение

Чтобы выйти на международный рынок, совсем не нужно становиться большим бизнесом. Самый популярный в мире маркетплейс для крафтовых товаров Etsy уже стал для тысяч украинцев действенным способом дополнительно зарабатывать от $1000 до $5000 в месяц. Эта международная платформа handmade-товаров имеет более 90 млн активных покупателей. Преимущественная аудитория – платежеспособные клиенты из США, Великобритании, Германии, Канады и Австралии.

Главные барьеры для начала бизнеса – отсутствие стартового капитала, опыта и знаний. Чтобы поддержать украинский малый бизнес, Агентство США по международному развитию (USAID) в сентябре-октябре провело конкурс для украинских предпринимателей, чтобы помочь открыть свой бизнес на Etsy или увеличить продажи уже существующих магазинов. Проект назвали UA Global: Etsy Start, партнеры – общественная организация Techbureau, "Укрпочта" и Минцифры. В рамках программы участники получат стипендии в размере $1000, сертификаты от Etsy на $100 для рекламы товаров, а также промокоды от "Укрпочты" для логистических услуг общей суммой в $10 000, которые распределят между всеми предпринимателями.

Спрос на участие в программе почти в четыре раза превысил предложение. На 500 стипендий было подано 1800 заявок, более половины из которых вообще не имели опыта продаж на Etsy, сообщила в комментарии Delo.ua директор Techbureau Анна Зенн.

Подавляющее большинство компаний, которые прошли в обучающую программу и получат гранты, основаны женщинами – это 459 магазинов, добавила она. Половину средств, которые получат участники обучения, можно использовать для материалов, зарплаты работникам и гонораров подрядчикам, а остальную часть направят на маркетинг.

UA Global: Etsy Start предусматривает структурное обучение, отмечает директор департамента международных операций "Укрпочты" Юлия Павленко. Участники в течение восьми недель проходят 16 модулей, среди которых: разделы об анализе рынка, правильном выборе ниши для предпринимателя, регистрации ФЛП и уплате налогов, а также SEO и маркетинге, сторителлинге и построении личного бренда.

"По условию программы деньги будут выплачиваться внутри программы, когда мы увидим прогресс этих людей, которых отобрали, какие у них успехи. Они точно должны иметь зарегистрированный ФЛП, открытый магазин, настроенный канал получения денег за проданные товары, чтобы у них была рабочая модель", – объяснила Юлия Павленко.

Среди 500 победителей UA Global: Etsy Start больше всего компаний, которые создают декор для дома (18,7%). Второе место занимает бизнес, предлагающий одежду и обувь (15,6%), а на третьем месте – предприниматели, продающие украшения и аксессуары. 52% компаний-участников инициативы не имеют опыта экспорта товаров, а 1227 предпринимателей (из 1800 заявителей) планируют в течение года расширить свою команду.

Анна Зенн подчеркивает, что украинские магазины на Etsy демонстрируют высокие результаты и входят в топ-5 мира в своих категориях (объем продаж указан за все время работы магазинов на Etsy):

SoGoodSoWood (467 278 продаж в категории товаров для животных);

BusyPuzzle (725 030 продаж в категории игрушек);

ebooba (64 072 продажи в категории обуви);

AuthorL (150 333 продажи в категории книги/блокноты).

По состоянию на ноябрь 2024 года на этом маркетплейсе было зарегистрировано 36,8 тыс. магазинов, открытых украинцами. Более того, из 240 стран, представленных на Etsy, Украина входит в топ-10 по количеству сделок – это данные платформы Koalanda, специализирующейся на продвижении на Etsy.