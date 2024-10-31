Гранти для підприємців на $1000 для розвитку на Etsy – попит майже вчетверо перевищив пропозицію

Аби вийти на міжнародний ринок, зовсім не треба ставати великим бізнесом. Найпопулярніший в світі маркетплейс для крафтових товарів Etsy вже став для тисячів українців дієвим способом додатково заробляти від $1000 до $5000 на місяць. Ця міжнародна платформа handmade-товарів має понад 90 млн активних покупців. Переважна її аудиторія – платоспроможні клієнти із США, Великої Британії, Німеччини, Канади та Австралії.

Головні бар’єри для початку бізнесу – відсутність стартового капіталу, досвіду та знань. Щоб підтримати український малий бізнес, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у вересні-жовтні провело конкурс для українських підприємців, аби допомогти їм відкритий свій бізнес на Etsy чи збільшити продажі вже існуючих магазинів. Проєкт назвали UA Global: Etsy Start, партнери – громадська організація Techbureau, "Укрпошта" та Мінцифри. У межах програми учасники отримають стипендії розміром $1000, сертифікати від Etsy на $100 для реклами товарів, а також промокоди від "Укрпошти" для логістичних послуг загальною сумою $10 000, що розподілять між усіма підприємцями.

Попит на участь в програмі майже вчетверо перевищив пропозицію. На 500 стипендій було подано 1800 заявок, більше половини з яких взагалі не мали досвіду продаж на Etsy, повідомила в коментарі Delo.ua директорка Techbureau Ганна Зенн.

Переважна більшість компаній, які пройшли у навчальну програму та отримають гранти, співзасновані жінками – це 459 магазинів, додала вона. Половину коштів, які отримають учасники навчання, можна використати для матеріалів, зарплати працівникам і гонорарів підрядникам, а іншу частину спрямують на маркетинг.

UA Global: Etsy Start передбачає структурне навчання, зазначає директорка департаменту міжнародних операцій "Укрпошти" Юлія Павленко. Учасники протягом восьми тижнів проходять 16 модулів, серед яких: розділи про аналіз ринку, правильний вибір ніші для підприємця, реєстрацію ФОП і сплату податків, а також SEO й маркетинг, сторітелінг і побудову особистого бренду.

"За умовою програми, гроші виплачуватимуться всередині програми, коли ми побачимо прогрес цих людей, кого відібрали, які в них успіхи. Вони точно повинні мати зареєстрований ФОП, відкритий магазин, налаштований канал отримання грошей за продані товари, щоб у них була робоча модель", - пояснила Юлія Павленко.

Серед 500 переможців UA Global: Etsy Start є найбільше компаній, які створюють декор для дому (18,7%). Друге місце посідає бізнес, що пропонує одяг та взуття (15,6%), а на третьому місці – підприємці, які продають прикраси й аксесуари. 52% компаній-учасниць ініціативи не мають досвіду експорту товарів, а 1227 підприємців (із 1800 заявників) планують протягом року розширити свою команду.

Ганна Зенн підкреслює, що українські магазини на Etsy демонструють високі результати та входять у топ-5 світу в своїх категоріях (обсяг продажів вказано за весь час роботи магазинів на Etsy):

SoGoodSoWood (467 278 продажів у категорії товарів для тварин);

BusyPuzzle (725 030 продажів у категорії іграшок);

ebooba (64 072 продажі у категорії взуття);

AuthorL (150 333 продажі у категорії книги/блокноти).

Станом на листопад 2024 року на цьому маркетплейсі було зареєстровано 36,8 тис. магазинів, відкритих українцями. Більше того, із 240 країн, які представлені на Etsy, Україна входить в топ-10 за кількістю угод – це дані платформи Koalanda, яка спеціалізується на просуванні на Etsy.