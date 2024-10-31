11 ветеранів та членів їхніх родин отримають 6,7 млн грн на розвиток свого бізнесу

Ще 11 ветеранів та других з їхнього подружжя визнані переможцями за підсумками двадцятої у 2024 році хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів. Вони отримають 6,7 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Зазначається, що серед 11 переможців двадцятої хвилі подачі заяв на гранти - 8 учасників бойових дій, 3 членів родин ветеранів.

З них 7 переможців отримають грант розміром до 500 тис. грн, 3 — до 1 млн грн, 1 — до 250 тис. грн.

Найбільше грантоотримувачів - з Хмельницької, Чернівецької, Вінницької областей. Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати бізнес грантоотримувачі — оптова та роздрібна торгівля, переробна промисловість.

Загалом від старту ветеранського компоненту грантової програми "Власна справа" ветерани та члени родин учасників бойових дій отримають гранти на 550 млн грн.

За словами Бережної, від початку дії ветеранського компоненту програми "Власна справа" вже 1159 ветеранів та членів їхніх родин стали переможцями. Більшість з грантоотримувачів — 57% - це учасники бойових дій, 43% переможців — другі з їхнього подружжя.

Найчастіше за цією програмою беруть грант розміром до 500 тисяч гривень. Найбільше інвестують в розвиток бізнесу в переробній промисловості, а також в сфері оптової та роздрібної торгівлі. Реалізуючи свої бізнес-проєкти, підприємці створять понад 2 тисячі робочих місць в усіх регіонах країни.

Які умови отримання гранту

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн — для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн — для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

При отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Подати заявку на грант можна за посиланням.

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