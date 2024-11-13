Молодые предприниматели уже получили первые 10 грантов на начало бизнеса

10 украинцев в возрасте до 25 лет стали первыми победителями молодежной составляющей грантовой программы "Власна справа" и получат полтора миллиона гривен на старт своего бизнеса.

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Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она рассказала, что при поддержке государства эти молодые люди смогут начать свой бизнес и реализоваться в предпринимательстве.

В частности, молодые предприниматели планируют заниматься производством одежды и аксессуаров, кондитерских изделий, торговлей мебели и товаров для дома, открыть маникюрный кабинет, фитнесс-центр.

Напомним, что украинские предприниматели в возрасте до 25 лет могут подавать заявки на получение грантов до 150 тыс. гривен на открытие собственного бизнеса в рамках программы "Власна справа". Такая услуга доступна на портале "Дія".

Грант для молодежи не требует создания новых рабочих мест. После принятия положительного решения по выделению гранта необходимо открыть ФЛП. Также стоит отметить, что новые условия действуют для молодых людей, у которых еще нет ФЛП.

Через три года такие предприниматели смогут еще раз получить грант от государства уже по программе "Власна справа" на общих условиях. На сегодняшний день — это 250 тыс. гривен при создании не менее двух рабочих мест.

443 предпринимателя получат 107 млн грн на развитие своего бизнеса

Также глава Минэкономики сообщила, что по итогам 21 волны программы определены 443 победителя, которые получат гранты на 107 млн грн.

Среди получателей микрогрантов двадцать первой волны – 58% женщин, 34% мужчин и 8% юридических лиц. 75% из них имеют высшее образование.

Больше всего грантополучателей из Львовской (47), Харьковской (35), Киевской (35), Винницкой (29) областей, а также Киева (39).

Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители двадцать первой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 157 человек;

временное размещение и организация питания – 65 человек;

перерабатывающая промышленность — 61 человек;

предоставление других видов услуг – 46 человек.

Всего за два года действия грантовой программы ее победителями стали уже почти 21 000 украинцев. В развитие их бизнеса государство инвестирует 5 млрд грн. Это тысячи малых и средних предприятий, которые работают, создают рабочие места, платят налоги, укрепляют экономику.

О программе " Власна справа "

Напомним, по грантовой программе "Власна справа" украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Для получения гранта более 75 тыс. грн обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.